ننشر لكم في السطور التالية، نتائج قبول وزارة الدفاع 1444 وخطوات الاستعلام عنها، وهذا بعد انتهاء فحص طلبات المتقدمين للوظائف العسكرية، حيث ازدادت عمليات البحث عن الاستعلام عن نتائج القبول الموحد عبر بوابة التجنيد الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع السعودية.

استعلام نتائج وزارة الدفاع 1444

الانتقال إلى الموقع الرسمي وزارة لبوابة التجنيد الموحد tajnid.mod.gov.sa

أدخل البيانات للدخول للموقع.

بعد ذلك اضغط على زر نتائج المقبولين.

عند ظهور أن المتقدم قد تم قبوله سيتم تحديد موعد مقابلة، ويجب عليه أن يقوم بتجهيز جميع المستندات والوثائق المطلوبة.

شروط الالتحاق في وظائف وزارة الدفاع 2023

يجب أن يكون المتقدمين مقيمين في المملكة ويحملون الجنسية السعودية.

يجب أن يتمتع المتقدمين بسمعة طيبة وحسن السيرة والسلوك.

أن يكون سن المتقدم أقل من 27 عامًا، باستثناء التخصصات الطبية التي تحتاج عمر أعلى من ذلك.

أن يكون طول المتقدم مناسب مع وزنه حسب الضوابط التي وضعتها الوزارة.

يجب على مقدم الطلب لمهنة الطب أن يكون قد أكمل مدة الامتياز، كما يجب أن يكون معه تصريح عمل من الهيئة السعودية، وذلك لضمان أمن الوظيفة وأهميتها للحكومة والمملكة.