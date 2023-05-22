حرصا من موقع الفجر الإلكتروني ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حول رابط الاستعلام عن خدمات مكتب العمل 1444 وشروط تحديث البيانات، حيث أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، توفير الكثير من الخدمات الإلكترونية وذلك تيسيرًا على المواطنين، حيث يتم البحث من خلال رابط hrsd.gov.sa.

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل 1444

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة البشرية والتنمية الإجتماعية من هنا.

الدخول إلي قسم الخدمات الإلكترونية.

النقر على تبويب خدمات العمل.

النقر على خيار ترخيص مكتب العمل.

بعد ذلك قم بكتابة رقم إقامة العامل أو رقم حدودة في المخصص له والتأكد من كتابته بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة سداد.

عليك الأن كتابة رمز التحقق بشكل صحيح.

اخيرًا النقر على أيقونة البحث.

تظهر أمامك الأن صفحة بها كامل المعلومات حول رقم سداد الخاص برخصة العمل المستعلم عنها.

خدمات مكتب العمل 1444

إصدار تأشيرات العمل للعمالة الوافدة الأجنبية.

خدمة العمل على توفير الدورات التدريبية.

خدمة إصدار تصاريح العمل الحر السعودين.

الاشراف الكامل على تحقيق ضوابط وقوانين العمل والعمالة بالمملكة العربية السعودية.

توفير الخدمات الاستشارية والقانونية والتأمنية المتعلقة بالعمال.

توفير فرص العمل وتوظيف العمالة السعودية والوافدة.

خدمة العمل على تدريب وتأهيل العمالة السعودية.

خطوات تحديث البيانات في مكتب العمل1444

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة البشرية والتنمية الإجتماعية من هنا.

الضغظ على دليل الخدمات وخدمات العمل.

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالعامل أو رقم الحدود أو الأقامة.

النقر على عرض لاستعراض بيانات لاستعراض بيانات العامل أو تحديث البيانات.

أخيرًا يمكنك حفظ التحديث.