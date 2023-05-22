حريق هائل يلتهم مبنى تاريخيًا في الفلبين

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بوابة الفجر

نشب اليوم الإثنين، حريق هائل في مبنى تاريخي في العاصمة الفلبينية مانيلا، واستمر رجال الإطفاء لأكثر من 7 ساعات يكافحون النيران.

وبدأ في مكتب البريد المركزي التاريخي في مانيلا الحريق في نحو الساعة 11:45 مساء بالتوقيت المحلي، وارتفع الوضع إلى أعلى مستوى للإنذار من الحريق قبل الساعة 6 صباح الاثنين، قبل أن تتم السيطرة عليه بعد ساعة تقريبا، وفقًا لمكتب الحماية من الحرائق.

بينما كان رجال الإطفاء يعملون للسيطرة على ألسنة اللهب، تمكن الآلاف من رؤية دخان كثيف يتصاعد من نوافذ المبنى الكلاسيكي الجديد، المعروف بمدخله الكبير المحاط بأعمدة مزخرفة.

وقال ناحوم ب. تاروزا، مدير مكتب الحماية من الحرائق بمنطقة العاصمة الوطنية، للصحفيين في وقت لاحق يوم الاثنين، إن الهيكل الخشبي الداخلي للمبنى قد احترق على طول الطريق من الطابق السفلي إلى الطابق الثالث.

وأضاف تاروزا: "إنه أمر محزن للغاية لأن هذا جزء مهم من تاريخنا"، مضيفا أن الأوراق والكتب والبريد ربما أشعلت النيران، مشيرا إلى فتح تحقيق في الحريق، وإن لم يستبعد المحققون احتمال حدوث عطل كهربائي أو حريق متعمد.

كما يقع مبنى مكتب البريد داخل مدينة مانيلا القديمة التاريخية بالقرب من المعالم السياحية الأخرى على طول نهر باسيج الذي يتدفق عبر العاصمة.

وتم تصميمه على يد المهندسين المعماريين الفلبينيين Juan M. Arellano وTomás Mapúa، وجرى بناؤه في عام 1926، ومع تضرر المبنى بشدة خلال الحرب العالمية الثانية أعيد بناؤه في عام 1946، مع الحفاظ على معظم صرحه الأصلي.

وفي عام 2018، تم إعلانه "ملكية ثقافية مهمة" ما يعني أن أقدم مكتب بريد في البلاد كان له "أهمية ثقافية وفنية وتاريخية استثنائية للفلبين"، وفقًا لشبكة CNN الفلبينية.

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