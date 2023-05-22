بوابة الحرس الوطني استعلام برقم الهوية عبر بوابة التوظيف jobs.sang.gov.sa

نتائج قبول الحرس الوطني يبحث عنه المواطنين المتقدمين على الوظائف الخاصة بوزارة الحرس الوطني وذلك لمن تطابقت عليهم الشروط والاحكام التي تم وضعها بواسطة الجهات المختصة بالوزارة ولا يتم التراجع عنها ومن تم قبوله فهو من أنطبقت عليه جميعها ويمكن لأي شخص الاستعلام عن طريق الرابط الالكتروني التابع لها والخطوات المندرجة له باستخدام رقم الهوية وبعض البيانات الأخرى لذا سنعرض كل تلك المعلومات من خلال المقال في السطور التالية:

بوابة الحرس الوطني استعلام برقم الهوية عبر بوابة التوظيف

الدخول على موقع الوزارة من خلال الرابط الخاص بالوزارة من هنـــا.

تسجيل الدخول على الموقع باستخدام المعلومات الخاصة بحسابك من كلمة سر واسم مستخدم.

كتابة الرقم القومي وباقي المعلومات الشخصية في الأماكن المخصصة لها.

الضغط على كلمة النتيجة المتاحة في اسفل الصفحة المنبثقة.

ستظهر النتيجة الخاصة بك مع أسباب الرفض عند عدم قبول طلبك.

شروط التسجيل بالوظائف

يوجد شروط خاصة بالتسجيل في وظائف الحرس الوطني وهذه الشروط تم تحديدها بواسطة بعض الجهات العاملة في الوزارة وهي كما يأتي: