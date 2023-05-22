ads

بوابة الحرس الوطني استعلام برقم الهوية عبر بوابة التوظيف Jobs.sang.gov.sa

منوعات
الحرس الوطني
الحرس الوطني

نتائج قبول الحرس الوطني  يبحث عنه المواطنين المتقدمين على الوظائف الخاصة بوزارة الحرس الوطني وذلك لمن تطابقت عليهم الشروط والاحكام التي تم وضعها بواسطة الجهات المختصة بالوزارة ولا يتم التراجع عنها ومن تم قبوله فهو من أنطبقت عليه جميعها ويمكن لأي شخص الاستعلام عن طريق الرابط الالكتروني التابع لها والخطوات المندرجة له باستخدام رقم الهوية وبعض البيانات الأخرى لذا سنعرض كل تلك المعلومات من خلال المقال في السطور التالية:

 

بوابة الحرس الوطني استعلام برقم الهوية عبر بوابة التوظيف

  • الدخول على موقع الوزارة من خلال الرابط الخاص بالوزارة من هنـــا.
  • تسجيل الدخول على الموقع باستخدام المعلومات الخاصة بحسابك من كلمة سر واسم مستخدم.
  • كتابة الرقم القومي وباقي المعلومات الشخصية في الأماكن المخصصة لها.
  • الضغط على كلمة النتيجة المتاحة في اسفل الصفحة المنبثقة.
  • ستظهر النتيجة الخاصة بك مع أسباب الرفض عند عدم قبول طلبك.

بوابة الحرس الوطني استعلام برقم الهوية عبر بوابة التوظيف jobs.sang.gov.sa

الحرس الوطني استعلام برقم الهوية 1444 عن نتائج القبول الموحد وزارة الدفاع

شروط التسجيل بالوظائف

يوجد شروط خاصة بالتسجيل في وظائف الحرس الوطني وهذه الشروط تم تحديدها بواسطة بعض الجهات العاملة في الوزارة وهي كما يأتي:

  • لا يقل عمر المتقدمين عن 18 عام في وقت التسجيل على الوظيفة.
  • الطول الخاص بالمتقدم لا يقل عن 160 سم.
  • يجب أن يكون تقديرك العام في المؤهل الدراسي على الأقل جيد.
  • يجب توافر المؤهل المناسب مع التخصص المراد الالتحاق بوظيفته.
  • لا بد من أن تكون الجنسية سعودية للجميع.
  • يجب الإقامة بداخل مدن المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
  • تخطي الكشف الطبي وعدم إيجاد مشكلة صحية.
  • اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات التي يلزم عليك القيام بها.
  • لا يكون علك قضايا جنائية لم يحكم بها بعد.
الحرس الوطني بوابة الحرس الوطني استعلام برقم الهوية بوابة التوظيف السعودية
Elfagr.org

مواد متعلقة

وظائف الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. محمود الخطيب يوافق على فسخ عقد نجم الأهلي

عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام الداخلية في الدوري المصري

رغبته حسمت الأمر.. نجم منتخب مصر يقترب من الانضمام إلى الأهلي

عاجل.. موقف فينسيوس جونيور من الرحيل عن ريال مدريد

عاجل.. الوكرة القطري يقدم عرضا رسميا للتعاقد مع نجم الأهلي

عاجل.. موقف الأهلي من بيع حمدي فتحي نهاية الموسم الجاري

عاجل.. 7 تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي بالدوري المصري

"7 مليون دولار" عرض خرافي من نادي أوروبي لنجم الأهلي