استعلام عن الضمان المطور عن طريق النفاذ الوطني 1444 برقم الهوية
استعلام عن الضمان المطور عن طريق النفاذ الوطني 1444 برقم الهوية، يريد المواطنين الأشقاء بالمملكة العربية السعودية معرفة خطواته، لذا سنقدم لكم فيما يلي خطوات استعلام عن الضمان المطور عن طريق النفاذ الوطني 1444 برقم الهوية.
استعلام عن الضمان المطور عن طريق النفاذ الوطني 1444 برقم الهوية
الكثير من الخدمات للمواطنين في المملكة وهي الاستعلام عن الضمان المطور عن طريق النفاذ الوطني عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
- النقر على تسجيل باستخدام النفاذ الوطني.
- يكتب المستعلم رقم الهوية الوطنية، يتم إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول فيها رمز التحقق.
- الذهاب إلى صفحة النفاذ الوطني ثم النقر على قبول.
- يدخل رقم التحقق في تطبيق نفاذ ثم العودة إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
- يختار من الصفحة الرئيسية الطلبات.
- يتم عرض رقم الطلب وحالة الأهلية في صفحة أخرى.