سكان مشروع 557 عمارة بحدائق 6 اكتوبر يطالبون بتشغيل مدارس المنطقة

أقرب مدرسة تبعد ١٠ كيلو

تقدم سكان مشروع 557عمارة 390 فدان مدينه حدائق أكتوبر الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر 2018 بجوار ابني بيتك السابعة بطلب رسمي إلي إدارة حدائق أكتوبر التعليمية وإدارة التخطيط لتسريع التشغيل مدارس المشروع حيث تم الانتهاء من المباني الخاصة بالمدرستين وهما مدرسة فاطمه الزهراء تعليم أساسي ومدرسة البخاري تعليم ثانوي وذلك لرفع المعاناة عن أولياء الأمور وخوفا على أبنائهم من الذهاب إلى مناطق بعيده حيث أن أقرب مدرسة للمشروع تبعد ١٠ كم لذلك طالب السكان بضرورة سرعة تشغيل هذه المدارس وذلك حسب توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياه كريمة للمواطن وتوفير وسائل المعيشة.



ويتساءل السكان "أليس لدينا حق فى وجود المدارس ؟"، مشيرين إلى أنهم يشعرون بأنهم يعيشون في مدينة خاوية بعيدة عن أي خدمات.

يأتى هذا فى الوقت الذى قام أهالي التلاميذ بتجميع عدد كبير من الشهادات الميلادية لأبنائهم ليقومو بتقديمها للإدارة من أجل تسريع عملية التشغيل خاصة مع انتهاء أعمال البناء بهم.