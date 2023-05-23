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منة شلبي تطالب مهرجان القاهرة السينمائي

«صاحبة الألف وجه وكل المشاعر»..منة شلبي تطالب مهرجان القاهرة بتكريم عبلة كامل

الفجر الفني
منة شلبي
منة شلبي

تصدرت الفنانة منة شلبي خلال الساعات الماضية التريند، وذلك بعد أن قامت بمناشدة القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لتكريم الفنانة القديرة عبلة كامل عن مشوارها والتي وصفته «شلبي» بالمشوار العظيم.

منة شلبي

خلال السطور التالية تستعرض بوابة الفجر التفاصيل الكاملة حول مناشدة منة شلبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بخصوص تكريم الفنانة القديرة عبلة كامل على مشوارها الفني الطويل والعظيم.

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منة شلبي تناشد مهرجان القاهرة السينمائي بتكريم عبلة كامل 

وكانت قد طرحت منة شلبي سؤال للقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قالت فيها: «سؤال.. السادة القائمين على مهرجان القاهرة العريق، ألم يأتي الوقت لتكريم الأستاذة العظيمة عبلة كامل، وحتى لو مش عاوزه تظهر احنا ممتنين لمشوار عظيم وموهبة كبيرة مفيش منها اثنين».

وأستكملت: «أرجو قبول سؤالي وتكريم الأسطورة العظيمة صاحبة الألف وجه وكل المشاعر، ربنا يطول 
في عمرها».

منة شلبي

يُذكر أن منة شلبي شاركت في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل «تغيير جو» والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي درامي، حيث أدت «شلبي» دور شريفة مهندسة الديكور التي تمر بعدة أزمات في حياتها وتحاول إيجاد حل لها، ومن تلك الأزمات محاولة علاج والدتها من إدمان المهدئات التي تقوم بدورها الفنانة «شيرين»، وشارك في بطولة العمل كل: الفنان إياد نصار، ميرفت أمين وآخرين من نجوم الوسط الفني والعمل من إخراج مريم أبو عوف ومن تأليف منى الشيمي.

تعليق مدير مهرجان القاهرة على مطالبات تكريم عبلة كامل 

الفنانة القديرة عبلة كامل

وفي السياق ذاته علق المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي على المطالبات المتعلقة بتكريم الفنانة عبلة كامل قائلًا: «بالفعل قرأت المطالبات؛ ولكن كما نعلم جميعًا إن الفنانة عبلة كامل بترفض تمامًا أن تظهر في أي مجال، حتى إن تم تكريمها وعقد ماستر كلاس لها دون أن تظهر فلن يتناسب ذلك، بل يجب أن تتواجد حتى في الماستر كلاس».

وتابع أمير رمسيس في تصريحاته: «قطعًا الفنانة الكبيرة عبلة كامل تستحق التكريم، لكن مينفعش نكرم أحد غصب عنه».

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الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة عبلة كامل كان مسلسل «سلسال الدم» الجزء الخامس الذي تم عرضه في عام 2018، وشاركها البطولة رياض الخولي وأحمد سلامة ورانيا فريد شوقي وأميرة نايف، سلسال الدم من إخراج مصطفى الشال ومن تأليف مجدي صابر.

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