وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون المشترك مع وزير المالية ورئيس جهاز الاستثمار العماني

الاقتصاد
بوابة الفجر

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع معالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية العماني، وعبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش اجتماع ملتقى رجال الأعمال المصري العماني المنعقد اليوم.


وخلال الاجتماع تم مناقشة الاستثمارات المشتركة بين صندوق مصر السيادي وجهاز الاستثمار العماني، وأهم المشروعات المطروحة للدراسة.


وقالت د.هالة السعيد إن العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان تدعم التعاون التجاري والاستثماري وأن هناك رغبة حقيقية للتوسع في الاستثمارات العمانية في مصر بالشراكة مع الصندوق السيادي المصري وعدد من شركات القطاع الخاص المصري. 


من جانبه قال عبدالسلام بن محمد المرشدي بأن هناك توافقا مع الجانب المصري وصندوق مصر السيادي، وتم تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاعات الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة. على أن يتم استكمال دراسة المشروعات المطروحة للشراكة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ويتم البدء في تنفيذ الاستثمارات المشتركة في الربع الأخير من العام الجاري.
 

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