إيطاليا تخصص 700 مليون يورو لدعم الشركات المصدرة المتضررة من الطقس

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، تخصيص مبلغًا ماليًا لدعم الشركات الإيطالية المصدرة، والتي تضررت بشدة من موجة الطقس السيئ الذي ضرب البلاد مؤخرًا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت ميلوني، في نهاية اجتماع “آلية التنمية النظيفة للتعامل مع سوء الأحوال الجوية الطارئة”، إن وزارة الخارجية الإيطالية "قدمت منحة غير قابلة للسداد للشركات المصدرة المتضررة من الفيضان من صندوق سيميست بتغطية 300 مليون يورو أخرى".

و "سيميست" هو صندوق مخصص لدعم نمو الشركات الإيطالية دوليًا، ويديره صندوق الودائع والقروض الإيطالي بحصة 76 في المائة.

وتابعت رئيسة الوزراء الإيطالية أن هناك أيضًا "مبلغَا قدره 400 مليون يورو للأسعار المدعمة غير القابلة للاسترداد".