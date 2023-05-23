مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم تويتر بـدأت | مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم تويتر | مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم تويتر | مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot، ويفتتح ملعب الملك عبد الله الدولي أبوابه اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، ليستضيف مباراة هامة ضمن بطولة الدوري السعودي، حيث يلتقي فريق الاتحاد مع فريق الباطن في الجولة الثامنة والعشرين، ويسعى فريق الاتحاد إلى استكمال نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف للباطن.

وتتزايد في الساعات الأخيرة عمليات البحث عن موعد المباراة والقنوات الناقلة، ونحن هنا لتقديم هذه المعلومات لكم، لذا، يمكن للمشجعين متابعة المباراة عبر قناة السعودية الرياضية HD1 وقناة MBC Pro Sports HD، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وبالنسبة للمتابعين عبر الإنترنت، يمكن مشاهدة المباراة عبر منصة Shahid VIP والتي تتوفر على تطبيقات للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب الشخصية، كما يمكن الاشتراك في خدمات البث المباشر مثل beIN Sports Connect وwatch it للتمتع بمشاهدة المباراة عبر الإنترنت بجودة عالية ودون انقطاع.

بهذا يمكن للجماهير الرياضية متابعة المباراة بكل سهولة ويسر، سواء عبر القنوات التلفزيونية أو منصات البث المباشر عبر الإنترنت. ونتمنى للفريقين حظًا موفقًا في هذه المباراة المهمة، وللجماهير الرياضية مشاهدة ممتعة ومثيرة للمباراة.

ترتيب الاتحاد في الدوري السعودي

يحتل فريق الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا برصيد 63 نقطة، حيث خاض الفريق 27 مباراة، فاز في 19 مباراة وتعادل في 6 مباريات، وخسر في مباراتين فقط وفي آخر مباراة للفريق، تعادل مع الهلال بهدفين، حيث سجّل إيجور كورونادو الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة الثامنة، وأحرز أحمد بامسعود الهدف الثاني في الدقيقة الثلاثين من عمر المباراة.

ترتيب الباطن في الدوري السعودي

يعاني فريق الباطن من حالة إحباط بسبب سلسلة النتائج السيئة التي حققها منذ بداية الدوري السعودي، حيث يحتل المركز السادس عشر والأخير في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، وذلك بعد مشاركته في 27 مباراة، ولم يتمكن الفريق من تحقيق الفوز إلا في 5 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، بينما خسر في 18 مباراة أخرى. وفي آخر مباراة للفريق، تعادل سلبيًا مع الفيحاء يوم 15 مايو الماضي، مما يعزز من حالة الإحباط التي يعيشها الفريق حاليًا.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والباطن | اضغط هنــــا

موعد مباراة الاتحاد والباطن

ومن المقرر أن تنطلق صافرة الحكم لمباراة الإتحاد والباطن في الدوري السعودي في تمام الساعة 9:30 مساءًا بتوقيت السعودية،9:30 مساءًا بتوقيت مصر،9:30 مساءًا بتوقيت فلسطين،9:30 مساءًا بتوقيت الأردن،9:30 مساءًا بتوقيت سوريا،9:30 مساءًا بتوقيت لبنان،9:30 مساءًا بتوقيت العراق،8:30 مساءًا بتوقيت السودان.

ويلاقي نادي الاتحاد نظيره نادي الباطن في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ويأمل نادي الاتحاد في الحفاظ على صدارة الترتيب حيث يحتل المركز الأول برصيد 63 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات.