الآن .. نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد برقم الجلوس والاسم || نتيجة الصف الثالث الاعدادي بورسعيد الترم الثاني

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد برقم الجلوس والاسم || نتيجة الصف الثالث الاعدادي بورسعيد الترم الثاني، تم الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي لعام 2023 في محافظة بورسعيد في ساعات المساء من اليوم، وبحضور الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتم الإعلان عن نتائج الطلاب بالإشارة إلى الاسم والرقم الخاص بكل طالب، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو من خلال مدارسهم،ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية.

نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت محافظة بورسعيد عن قرار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك وفقًا لبيان صادر عن المحافظة، وأوضح البيان أن الإعلان عن النتائج سيتم بالاعتماد على أسماء الطلاب وأرقام جلوسهم، وسيتم تكريم العشرة الأوائل على مستوى المحافظة تقديرًا لتفوقهم وجهودهم المميزة، ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية، ونشكر المحافظة على توفير البيئة الدراسية الملائمة والمناسبة لتحقيق النجاح والتفوق.

كما نثمن جهود الطلاب والمعلمين والإداريين في إنجاح هذا العام الدراسي، ونتمنى لهم مزيدًا من التقدم والازدهار في المستقبل، ونشير إلى أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو من خلال مدارسهم.

أعلن الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، عن أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 27،118 طالبة وطالب، وتم توزيعهم على الإدارات المختلفة في بورسعيد، وفي الوقت الحالي، يشهد البحث عن نتائج الترم الثاني إقبالًا كبيرًا من قبل الطلاب، حيث يقومون بالبحث عن النتائج عبر المواقع الرسمية التابعة للإدارات التعليمية في بورسعيد، ونحن نتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية، ونشكر الإدارات التعليمية في بورسعيد على جهودهم في توفير بيئة دراسية مناسبة للطلاب وتحقيق النجاح والتفوق، ونشير إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو من خلال مدارسهم، ونتمنى للجميع حظًا موفقًا في حياتهم الدراسية والمهنية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي

يمكنك الآن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد بسهولة من خلال خدمة حصرية مقدمة من موقع "الفجر"، حيث يمكنك إدخال اسمك ورقم جلوسك في الرابط المخصص الذي أعدته مديرية التربية والتعليم، والوصول إلى النتيجة بكل سهولة.

وأعلنت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنه بعد اعتمادها من قِبَل محافظ بورسعيد، سيتم الإعلان رسميًا عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2023 في بورسعيد بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد انتهاء فترة الامتحانات يوم أمس.

ونشير إلى أنه لا يتم تقديم روابط أو مصادر خارجية في هذا النص، ولكن يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال زيارة مواقع الإدارات التعليمية المعنية في بورسعيد.

ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية، ونشكر الإدارات التعليمية في بورسعيد على جهودهم في توفير بيئة دراسية مناسبة للطلاب وتحقيق النجاح والتفوق، ونتمنى للجميع حظًا موفقًا في حياتهم الدراسية والمهنية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بورسعيد

ويقدم “الفجر” لمتابعيه في محافظة بورسعيد خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد، كالتالي: