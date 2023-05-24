“ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة بورسعيد الترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم portsaid.gov.eg

شهدت الأونة الأخيرة العديد من العمليات البحثية عقب إعلان محافظة بورسعيد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بنسبة نجاح وصلت إلى 85%، وأعلنت المحافظة أنها تعمل حاليًا على تكريم الطلاب الأوائل، وقد تم اعتماد النتيجة في الساعات الماضية من قبل محافظ بورسعيد. وكان الجميع يتطلعون للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي في بورسعيد، حيث شهدت نسبة النجاح ارتفاعًا كبيرًا مما أسعد أولياء الأمور والطلاب. ونود أن نوفر لكم رابطًا مباشرًا للحصول على النتيجة من خلال موقع "نتيجة نت مباشر" natiga4dk، يتطلب الحصول على النتيجة إدخال رقم الجلوس أو الاسم، ومن ثم يتم عرض النتيجة بشكل فوري، ونتمنى لجميع الطلاب الذين نجحوا في الصف الثالث الإعدادي في محافظة بورسعيد التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية، ونشكر الإدارة التعليمية في بورسعيد على جهودهم الكبيرة في توفير بيئة دراسية مناسبة للطلاب وتحقيق النجاح والتفوق.

نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات

يمكن الآن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات في مصر من خلال موقع portsaid.gov.eg، ويتم ذلك عن طريق إدخال رقم الجلوس أو الاسم، ويتابع الجميع بفارغ الصبر اعتماد باقي المحافظات بالساعات القادمة من قبل وزير التربية والتعليم. ويتم اعتماد النتيجة بعدة محافظات خلال الأيام القادمة، فيما لا تزال بعض المحافظات تقوم بإجراء الامتحانات في الوقت الحالي، ونود أن نوفر لكم رابطًا مباشرًا للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات في مصر، من خلال موقعنا نتيجة نت، والذي يوفر النتيجة فور ظهورها، ويمكن الوصول إلى الرابط المباشر عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني، يتطلب الحصول على النتيجة إدخال رقم الجلوس أو الاسم، ومن ثم يتم عرض النتيجة بشكل فوري. ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في مسيرتهم الدراسية، وندعو الله أن يوفقهم في حياتهم العلمية والمهنية المستقبلية.

حظيت نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بورسعيد الترم الثاني باهتمام كبير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور على مستوى جميع المدارس في المحافظة، حيث تصدرت النتيجة محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي. وقد تم إعتماد النتيجة بشكل رسمي من قبل السيد اللواء "عادل الغضبان" محافظ بورسعيد خلال الساعات القليلة الماضية، وتم رفعها بشكل رسمي على موقع مديرية التربية والتعليم. ولمساعدتكم في الحصول على النتيجة بشكل سريع وسهل، يقدم موقع البديلجميع التفاصيل الخاصة بالنتيجة وطريقة الاستعلام عنها إلكترونيًا.

ويمكن الآن الحصول على النتيجة بسهولة عن طريق زيارة موقع مديرية التربية والتعليم في بورسعيد والدخول إلى قسم النتائج، أو عن طريق الرابط المباشر التالي وعليك إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة، وبعدها ستظهر النتيجة بشكل فوري.

ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق في حياتهم الدراسية والمهنية المستقبلية، ونشكر مديرية التربية والتعليم في بورسعيد على جهودهم الكبيرة في توفير بيئة دراسية مناسبة للطلاب وتحقيق النجاح والتفوق. وندعو الله أن يوفق الجميع في حياتهم المهنية والعلمية المستقبلية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة بورسعيد الترم الثاني

تم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بورسعيد الترم الثاني، وذلك على مستوى جميع المدارس في المحافظة لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي. تعتبر هذه المرحلة حاسمة في مستقبل كل طالب، ولذلك يهتم الجميع بمعرفة هذه النتيجة. ومن جانبه اعتمد السيد المحافظ النتيجة بنسبة نجاح بلغت 84.3%، مما يعد زيادة نحو 8% عن نتيجة الترم الأول. ويبلغ عدد الطلاب الذين شاركوا في الامتحانات نحو 13،827 طالبًا وطالبة.

ويمكن الآن الآن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة ويسر، حيث لا يحتاجون إلى الخروج من المنزل، بل يمكنهم الاطلاع على النتيجة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم في بورسعيد، وذلك بإدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب أو طالبة في الصفحة المخصصة لاستعلام النتيجة. ويمكن الوصول إلى الصفحة المخصصة للاستعلام عن النتيجة عن طريق الرابط المباشر التالي وبعد إدخال البيانات المطلوبة سيتم عرض النتيجة بشكل فوري.

ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق في حياتهم الدراسية والمهنية المستقبلية، ونشكر السيد المحافظ وجميع العاملين في مديرية التربية والتعليم في بورسعيد على جهودهم المبذولة في توفير بيئة دراسية مناسبة للطلاب والطالبات. وندعو الله أن يوفق الجميع في حياتهم المهنية والعلمية المستقبلية، وأن ينعم عليهم بالنجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بورسعيد

ويقدم “الفجر” لمتابعيه في محافظة بورسعيد خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد، كالتالي: