صندوق سعودي يساهم في تمويل أكبر مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم



ساهم صندوق التنمية الوطني السعودي عبر جهاته التابعة، في تمويل أكبر مصنع ‏لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم والمزمع إنشاؤه بمدينة "أوكساجون" في ‏‏"نيوم"، وجاءت هذه المبادرة ضمن مساعي صندوق التنمية الصناعية السعودي ‏وصندوق البنية التحتية الوطني -تحت التأسيس- في دفع الحلول الخضراء ‏والمستدامة في المملكة، بتمويل تجاوز 10.3 مليار ريال سعودي بالشراكة مع ‏البنوك المحلية والدولية.‏



ويأتي هذا المشروع ضمن جهود المملكة في التحول إلى الطاقة النظيفة وتلبية ‏الطلب المتزايد على الطاقة عالميًا، وانطلاقا من دورها الريادي في تطوير مصادر ‏طاقة جديدة وبديلة، حيث يمثل الهيدروجين الأخضر واحدًا من أبرز الاستثمارات ‏التي تقود المملكة تطويرها؛ ويستثمر صندوق التنمية الوطني من خلال جهاته ‏التابعة في تعزيز الاستدامة وتمكين رؤية السعودية 2030 لمستقبل أخضر من ‏خلال تسخير خبرته في التمويل التنموي والمساهمة في تسريع التحول نحو الطاقة ‏المستدامة، ودعم أهداف المملكة في رؤية السعودية 2030 وتحقيق مبادرة الحياد ‏الصفري لانبعاثات الكربون بحلول العام 2060.‏



ويهدف مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر إلى بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين ‏الأخضر الخالي من الكربون في العالم، وذلك بتوظيف تقنيات عالمية أثبتت جدواها ‏في هذا المجال، وبتبني أحدث الطرق المبتكرة لتوفير قدرة إنتاجية موحّدة تبلغ ‏نحو 4 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي ستُستخدم بدورها لإنتاج ‏ما يصل إلى 600 طنٍ متري يوميًا من الهيدروجين الخالي من الكربون مع نهاية ‏العام 2026، وذلك على شكل أمونيا خضراء كحلّ فعّال من حيث التكلفة لقطاعي ‏النقل والصناعة على النطاق العالمي.‏



وصرح نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد التويجري:"نفخر ‏بأن نكون جزءًا من هذا المشروع التاريخي، والذي سيمهد الطريق دون شك ‏لاعتماد الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع كمصدر نظيف ومستدام للطاقة، إن ‏تمويل هذا المصنع الضخم لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر يؤكد التزامنا بدعم ‏التقنيات والمشاريع المبتكرة التي تدفع التنمية المستدامة، وتساهم في مستقبل خالٍ ‏من الكربون".‏



تأتي هذه المبادرة بتمويل استراتيجي مقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي ‏انطلاقا من دوره الفاعل في تعزيز فرص الاستثمار الصناعي، وتطوير الصناعة ‏المحلية ورفع مستوى أدائها، والمساهمة في تشكيل القطاعات الصناعية وداعمًا ‏للقطاعات الواعدة في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، ‏وبتمويل مقدم من صندوق البنية التحتية الوطني-تحت التأسيس- والذي يعد أكبر ‏مموّل فردي للمشروع، وانطلاقا من دوره في دعم مشاريع البنية التحتية في ‏القطاعات الحيوية التي تمثل فرصًا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.