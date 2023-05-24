متى موعد نزول حساب المواطن شهر يونيو 2023؟

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حساب المواطن
حساب المواطن

ننشر لكم في السطور التالية، عبر موقع الفجر الإلكتروني تفاصيل حول موعد نزول حساب المواطن شهر يونيو 2023، حيث يهتم المواطنين السعوديين المستفيدين من دعم البرنامج بمعرفة الأخبار حول موعد الصرف.

موعد نزول حساب المواطن شهر يونيو 2023

حددت وزارة الموارد البشرية، موعد نزول حساب المواطن، حيث من المقرر أن يكون موعد نزول حساب المواطن في يوم 10 من كل شهر ميلادي، وإذا صادف اليوم العاشر من الشهر الميلادي يوم الجمعة سوف يتم صرف حساب المواطن يوم الخميس، وفي حالت صادف موعد صرف حساب المواطن يوم السبت، فسوف يكون موعد الصرف يوم الأحد.

ومن المقرر، أن يكون  موعد نزول حساب المواطن شهر يونيو 2023، يوم الأحد الموافق 11-6-2023، وذلك من خلال إرسال رسالة للمستفيدين من حساب المواطن لتأكيد صرف الدعم بشكل تدريجي على مدار 24 ساعة في ذلك اليوم، حيث يبدأ البرنامج في إرسال الرسائل من الساعة 12 مساءً بتوقيت السعودية.

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