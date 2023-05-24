حساب المواطن| تفاصيل حول خدمة صوتك مسموع لاستقبال شكاوى المستفيدين

نشرلكم في السطور التالية تفاصيل حول خدمة صوتك مسموع لاستقبال شكاوى المستفيدين، حيث أن برنامج حساب المواطن هو برنامج سعودي، يعمل على مساعدة الأسر محدودة الدخل، ويتم إيداع الدفعات الجديدة شهريا وفقا للشهور الميلادية يوم 10 في الشهر، وفي حالة صادف هذا اليوم عطلة رسمية يتم تقديم أوتأخير اليوم، ويتم الغعلان عن التفاصيل عبر موقع الحساب الرسمي تويتر.

حساب المواطن

ومن جهتها، تحرص بوابة الفجر الالكترونية على توفير كل ما يتعلق حول برنامج حساب المواطن من تفاصيل تفيد المستفيدين من دعم البرنامج.

وننشر لكم في السطور التالية رقم حساب المواطن المجاني وخطوات الحصول على خدمة صوتك مسموع، حيث يبحث عنه العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية.

ويبحث المواطنين السعوديين عن رقم رقم حساب المواطن المجاني وخدمة صوتك مسموع لرغبة المستفيدين من الدعم بإرسال الطلبات والشكاوى من خلال خدمة الواتس آب لسهولة التفاعل والاستجابة.

رقم حساب المواطن المجاني

وحرصت الحكومة في المملكة العربية السعودية، علي توفر القنوات الرسمية للتواصل مع خدمة عملاء برنامج حساب المواطن بطريقة مباشرة لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات، حيث تم إطلاق رقم حساب المواطن المجاني الموحد وهو: 19912 ويسهل على الميتفيدين الاتصال معهم في حالة الاعتراض أو تقديم الشكوى فهو مفتوح يوميا ما عدا العطلات الرسمية على مدار اليوم.

خدمة صوتك مسموع

خدمة صوتك مسموع تعد واحدة من خدمات برنامج حساب المواطن وهي نافذة إلكترونية تهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين المستفيد وخدمة العملاء وذلك لتقديم الشكاوى والاستفسارات بصورة مباشرة.

ويتم الاستفادة من خدمة صوتك مسموع الخدمة التي خصصها برنمج حساب المواطن لتلقي شكاوى المستفيدين، من خلال التواصل مع البرنامج لحل مشكلة التي قد تكون واجهت العميل خلال التسجيل في حساب المواطن أو لأي مشكلة تتعلق بالأهلية أو بالمدفوعات.

خطوات الحصول على خدمة صوتك مسموع يجب اتباع الخطوات التالية:

1- يجب الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية هنا

2- يتم الحصول على خدمة صوتك مسموع الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها الضغط علي صوتك مسموع.

3- اختيار إنشاء طلب وإدخال كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية وتاريخ الميلاد.

4- اختيار إيقاف الحساب أو التسجيل أو الأهلية أو المدفوعات أو شكوى على موظف.

5- شرح الطلب وإرفاق ملف من خلال أيقونة الخدمة الإلكترونية.

6- إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة له.

7- يجب التأكد من صحة كافة البيانات التي تم إرسالها ثم الضغط على إرسال الطلب.

8- يتم الاستعلام ومتابعة الطلب عن طريق تعبئة رقم الطلب ورقم الهوية، ثم النقر على تدقيق.

تفاصيل حول برنامج حساب المواطن

ويعتبر حساب المواطن واحد من أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية حيث إنه يهدف إلى تقديم الدعم المالي إلى الأسر الفقيرة والأشد احتياجا بالإضافة إلى العمل على رفع المستوى المعيشي لديهم، ومن خلال المقال السابق أوضح موقع الفجر رقم حساب المواطن المجاني، وخطوات الحصول على خدمة صوتك مسموع.

وبرنامج حساب المواطن وطني خالص، فقد أطلقته المملكة العربية السعودية، بهدف زيادة كفاءة دعم الحكومة للمواطنين في شكل مباشر، ويتشكل مقدار الدعم وفقًا لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد، ويكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.

واتجهت الحكومة لتطبيق برنامج "حساب المواطن" من أجل تخفيف الآثار الناتجة عن عمليات الإصلاح الاقتصادي المقبلة، والتي ستشمل رفع الدعم عن المنتجات النفطية والمياه والكهرباء.

وعملت الدولة على تحديد المستفادين من حساب المواطن الذين يمكنهم التسجيل بالبرنامج والحصول على الدعم مثل: الأسر السعودية، والأفراد المستقلين، بسكن خاص، والمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، وحاملو البطاقات الخاصة بالتنقل، وأبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

وتم تقسيم المستفيدين لـ 3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي، ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159 ريال.

كما أتاحت الدولة لفئات محددة من المواطنين التسجيل بالبرنامج، فمثلا يحق للأم الأرملة والمطلقة ومثيلاتهما والحاضنة لأطفالها التسجيل في بوابة حساب المواطن الرسمية كمستفيدة رئيسية ولها الحق أيضًا في إضافة أبنائها.

وبالمثل بالنسبة للزوج المقيم بمنزل والديه فله حق التسجيل وإضافة الأفراد التابعين له والذي يمثل بالنسبة لهم رب الأسرة.