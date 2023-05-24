المركزي الافغاني يبيع 14 مليون دولار للحفاظ على قيمة العملة

باع البنك المركزي الأفغاني 14 مليون دولار أمريكي عبر مزاد جرى اليوم (الأربعاء) من أجل الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وفقا لما ذكر البنك في بيان صدر هنا.

شهدت العملة الوطنية الأفغانية (أفغاني) تراجعا مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، خلال الشهرين الماضيين. وزاد سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد من 87.60 أفغاني الأسبوع الماضي إلى 87.98 اليوم.

وقد ضخ البنك المركزي الأفغاني ملايين الدولارات الأمريكية في سوق الصرف في البلاد على مدى الشهر الماضي لمنع هبوط العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.