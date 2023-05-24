بدء مشروع تشييد قناة جديدة جنوب الصين

كثف بنك التنمية الصيني، أحد بنوك السياسات في البلاد، دعمه المالي للمساعدة في تعميق التعاون بين الصين وآسيا الوسطى.

وقدم بنك التنمية الصيني قرضا خاصا بقيمة 10 مليارات يوان (نحو 1.43 مليار دولار أمريكي) لدعم مشاريع بين الصين ودول آسيا الوسطى في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والنقل والزراعة والطاقة والموارد والبنية التحتية وغيرها.

وكانت آسيا الوسطى واحدة من أولى المناطق التي أطلق فيها بنك التنمية الصيني أعماله الدولية.

وبحلول نهاية عام 2022، دعم بنك التنمية الصيني 134 مشروعا في دول آسيا الوسطى الخمس في مجالات تشمل الطاقة والموارد والبنية التحتية والنقل.