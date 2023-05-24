الموجة التضخمية العالمية تهبط بايرادات شاومي في الربع الأول من 2023

تسبب ارتفاع التضخم عالميا فى تراجع إيرادات شركة شاومي الصينية خلال الربع الأول من 2023، بعد انخفاض الطلب على خدمات الانترنت والالكترونيات.

وحققت شاومي صافي أرباح 4.2 مليار يوان بما يعادل 596 مليون دولار أمريكي في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، وتراجعت الإيرادات الفصلية لشركة "شاومي" الصينية بنحو 19%.

وأظهتر نتائج أعمال شركة التكنولوجيا الصينية، أن "شاومي" انخفضت إيراداتها إلى نحو 59.5 مليار يوان، مقابل 73.3 مليار يوان قبل عام، متاثرة بتراجع إيرادات الجوالات الذكية بنحو 24%. تحت تاثيرات من الموجة التضخمية العالمية.