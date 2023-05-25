أسعار الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم الخميس 25 مايو 2023

استقرت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك في بداية تعاملات اليوم الخميس مواصلة استقرارها للشهر الثالث على التوالي مع تزايد الضغوط عالميا على الدولار خوفا من عدم توصل إلى اتفاق بشان رفع سقف الدين الامريكي، وتعثرها لاول مرة في تاريخها عن سداد ديونها.

أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم:

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وعالميا صعد الدولار يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في شهرين مقابل سلة عملات رئيسية إذ دفعت الضبابية المرتبطة بمفاوضات سقف الدين الأمريكي المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، في حين يتوجه التركيز أيضا إلى الجنيه الإسترليني والكرونة السويدية والدولار النيوزيلندي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.25 بالمئة خلال يوم الأربعاء إلى 103.77 وهو أعلى مستوى منذ 20 مارس آذار.

وساعدت الأزمة القائمة في واشنطن بشأن رفع سقف الدين على صعود الدولار على الرغم من أن تلك الأزمة قد تسفر عن عجز في سداد الديون وتدفع البلاد إلى ركود بينما يتوقع مستثمرون أنها قد تتسبب في مشكلات أسوأ للاقتصاد العالمي.

وتراجعت أسواق الأسهم في أنحاء العالم متأثرة بتلك الضبابية.

كما توجه التركيز على الجنيه الإسترليني الذي انخفض إلى أدنى مستوى في شهر مقابل الدولار عند 1.23645 دولار وسجل أعلى من ذلك بقليل في أحدث تداول له منخفضا 0.23 بالمئة بعدما أظهرت بيانات أن التضخم البريطاني تباطأ أقل بكثير من توقعات الأسواق.

وفقد الجنيه الإسترليني بعض زخمه مقابل اليورو وسجل في أحدث معاملاته 86.93 بنس.

وكانت الكرونة السويدية من العملات الأخرى التي واجهت ضغوطا وسجلت 11.511 مقابل اليورو وهو أضعف مستوياتها مقابل العملة الأوروبية الموحدة منذ مارس آذار 2009.