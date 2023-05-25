السعودية وأذربيجان توقعان اتفاقية تعاون في مجالات الطاقة

وقعت المملكة العربية السعودية وأذربيجان اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين حكومتي البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن ذلك جاء خلال اللقاء الذي عقده سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي في الرياض مع "برويز شهبازوف" وزير الطاقة في جمهورية أذربيجان.

وتشمل الاتفاقية تشجيع التعاون في مجالات البترول، والبتروكيميائيات، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته التي تستهدف الحد من آثار تغير المناخ، مثل: التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.

وتتضمن الاتفاقية التعاون في تطوير الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية في قطاعات مختلفة، وإجراء البحوث المشتركة مع الجامعات والمراكز البحثية، وتنظيم جلسات العمل وحلقات النقاش والندوات، والمؤتمرات متعددة الأطراف، في مجالات الطاقة المختلفة، والمجالات المرتبطة بها، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بمجال الطاقة.