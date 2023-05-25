محافظ الدقهلية يقرر غلق 5 مراكز طبية لعلاج الإدمان دون ترخيص

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، غلق 5 مراكز طبية لعلاج الإدمان تدار دون تراخيص بمركز ومدينة السنبلاوين.

ووجه "مختار" بإحالة القائمين على العمل بهذه المراكز للنيابة العامة لانتحالهم صفة طبيب وعدم حصولهم علي تراخيص مزاولة المهنة.

وشدد على استمرار التفتيش والمتابعة لروافد الخدمة الطبية بالعيادات والمراكز الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها الشروط وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة حرصا علي صحة وحياة المواطنين.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بنتائج الحملة المكبرة التي شنتها ادارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بالتعاون مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمركز السنبلاوين.