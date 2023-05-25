مصطفى عمار يكتب: "صديقة حياتي" التى لا يعرفها أحد

رحلت الإذاعية والإعلامية الكبيرة صديقة حياتى بعد أن منحت سنوات عمرها عن طيب خاطر للإعلام المصرى عن طيب خاطر.. لم تكن عاشقة للشهرة أو للحوارات الصحفية أو حتى نشر أخبارها.. كل ما كانت تجيده فى الحياة هو العمل فقط.. فى هدوء وصمت يشبه شخصيتها تمامًا..

عرفت الراحلة العظيمة عن قرب وقت توليها مسئولية تدريب وإعداد المذيعين والإشراف على البرامج بقناة روتانا سينما وقت تأسيسها.. عندما أسندت لها الإعلامية الكبيرة هالة سرحان هذه المهنة وقت توليها رئاسة قنوات روتانا سينما عقب تأسيسها وانطلاقها فى 2005.. بعد ظهور الإعلامية القديرة صديقة حياتى داخل مقر القناة.. لم يفهم العاملين بالمحطة كيف استعانت هالة سرحان بصديقة حياتى.. كيف لها أن تعتمد على إعلامية أكبر منها سنًا وتولت من قبل رئاسة قناة الفضائية المصرية الثانية لتعمل معها فى قناتها الجديدة.. ألا يمثل هذا تهديدًا لهالة سرحان ونفوذها داخل القناة.. ولكن هالة سرحان كانت تملك من الثقة فى نفسها وفى إمكاناتها من أن لا تخشى من تواجد اسم بحجم صديقة حياتى معها فى إدارة القناة.. وبالفعل كانت صديقة حياتى نموذ ًجا فى المهنية والعمل لكافة العاملين رغم أنها أكبرهم سنًا..

كانت دائمًا أولى الحاضرات للمكتب وآخر من تنصرف عنه.. منحت كل خبرتها للمذيعين بالقناة ليمتلكوا لغة قوية ومخارج أحرف منضبطة.. فى البداية كانت تعاملنى بحزم وشدة ولا ترغب فى فتح أى حوار معى.. عرفت أنها كانت لا تفضل العمل مع الصحفيين لأنهم يثيروا المشاكل كما كانت ترى.. ولكنها كانت تحرص يوميًا على قراءة كل الأعمدة والصحفية والمقالات المنشورة فى الصحف المصرية.. كانت تمازحنى فى المرات النادرة التى نتحدث فيها أن والدتى بتدعى لى لأننى أعمل مع الكاتب الصحفى الكبير عادل حمودة والإعلامية الكبيرة هالة سرحان..وفىالحقيقةأنكنتمقتنًعاأنهذا لم يحدث سوى بتوفيق ربنا ودعوات أمى رحمة الله عليها.. كيف لشخص دون أى واسطة أن يتتلمذ صحفيًا وتليفزونيًا على يد عملقين كبيريان مثل الأستاذ عادل والدكتورة هالة.. صديقة حياتى بعد فترة ليست بقصيرة بدأت تنشأ بيننا علاقة صداقة قوية.. وأاصبحت قريبة منى للغاية.. تحدثت معى عن ذكراياتها فى العمل بالإذاعة المصرية وعلاقتها بكل نجوم الغناء والفن فى مصر.. كانت عاشقة لعبدالناصر وعبدالحليم حافظ.. وكانى صديقة حياتها القريبة منها للغاية الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر..

عندما طلبت منها الإعلامية هالة سرحان أن تسجل صديقة حياتى الإشارة الخاصة ببرومهات قناة روتانا سينما.. رفضت صديقة حياتى وقالت إن صوت إيناس جوهر سيكون أفضل منها.. وبالفعل أحضرت إيناس جوهر وسجلت الشارة الأشهر فى القنوات المصرية والعربية حتى الآن.. «روتانا سينما مش هتقدر تغمض عينيك».

صديقة حياتى لم تجعل شخ ًصا واح ًدا يعرف أى شىء يخص أسرتها البسيطة المكونة من زوج وابن وحيد هو مازن.. وبعد رحيلها اكتشف الجميع أن مازن هو مطرب الراب الشهير «ابا يوسف».. لم تخبرن أو تخبر أى شخص من قبل أن ابنها يغنى أو حتى له علاقة بالفن.. لم تطلب منى أو من غيرى أن نستضيفه فى برنامج أو نجرى معه حوا ًرا أوحتىننشرخبًراصحفًياله..

هل تتخيل عزيزى القارئ إعلامية بكل هذه الصفات؟.. حكت لى الإعلامية هالة سرحان مرة أن صوت صديقة حياتى العذب كان أجمل مما هو عليه الآن وقتها ألف مرة.. ولكنها أثناء قراءة نشرة أخبار خاصة ببيان عسكرى عن شهداء حرب أكتوبر بإذاعة الشرق الأوسط.. وجدت بين أسماء الشهداء اسم شقيقها الأصغر.. فاحتبس صوتها وهى تقرأ الخبر وبعدها أصبح لصوتها هذه البحة التى لازمتها طوال الحياة.. صديقة حياتى شاركت أيضًا فى تأسيس إحدى محطات الإذاعة اليابانية وساعدت عشرات المذيعين والمذيعات ليصبحوا من نجوم المهنة اليوم.. رحم الله صديقة حياتى التى ستعيش سيرتها الطيبة بين أحبابها للأبد