حصريًا.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الإسكندرية عبر بوابة الفجر

حصرياً .. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الإسكندرية عبر بوابة الفجر

ينتظر الطلاب في محافظة الإسكندرية بفارغ الصبر ظهور نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني لعام 2023، حيث قد أنهوا اليوم الخميس 25 مايو امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني لهذا العام الدراسي، ومع انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى جميع المحافظات، من المتوقع أن تشهد محركات البحث الشهيرة، مثل جوجل، زيادة كبيرة في عدد البحث عن نتائج الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في الأيام القليلة القادمة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الإسكندرية

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لعام 2023 في محافظة الإسكندرية، سواء عبر الإنترنت أو بعرضها في المدارس، بعد الانتهاء من عمليات تصحيح إجابات الطلاب ومراجعتها بدقة عالية، ويتم إجراء عمليات التصحيح والمراجعة بشكل مستمر داخل المحافظة، وذلك لضمان الدقة والجودة في عملية تسجيل الدرجات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة في أسرع وقت ممكن، وعلى الأغلب في بداية الشهر المقبل.

يجدر الإشارة إلى أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية الترم الأول لعام 2023 في محافظة الإسكندرية وصلت إلى 81.5 %، حيث تقدم للاختبار 102573 طالب وطالبة، وحضر 100848 طالب وطالبة، وتمكن 82199 طالب وطالبة من الحصول على درجة 50% أو أكثر، وفقًا لإعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي المعتمد من قبل محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.

لينك الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023

بعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، يزداد البحث عن رابط الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023 على الإنترنت، وذلك للحصول على النتيجة الخاصة بهم برقم الجلوس، ولهذا الغرض، توفر بوابة الفجر رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في الإسكندرية، والذي يوفره الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتضم محافظة الإسكندرية 9 إدارات تعليمية، حيث يتمكن الطلاب من اختيار إدارتهم التعليمية وإدخال رقمالجلوس المكون من 4 أرقام، ومن ثم النقر على زر "عرض النتيجة" للحصول على درجاتهم في جميع المواد، ومن المهم الإشارة إلى أنه يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي رسميًا داخل المحافظة بعد انتهاء عمليات التصحيح واعتماد النتيجة من المحافظ، ومن ثم يتمكن الطلاب من الاطلاع عليها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية البوابة الإلكترونية

يمكن للطلاب متابعة الأخبار اليومية ومعرفة موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية للمحافظة، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط المتاح، كما يمكن الاطلاع على تفاصيل النتيجة على مستوى جميع المحافظات من خلال الروابط الرسمية المتاحة على موقع بوابة الفجر للاستعلام عن نتائج الامتحانات.

وتوضح القواعد والتوزيع الخاص بدرجات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية وجميع المحافظات بأن إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، ويتطلب النجاح في الشهادة الحصول على 140 درجة على الأقل. وتوزع الدرجات على الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي، حيث يتم توزيع الدرجات على مواد الشهادة الإعدادية خلال الترمين، ويختلف توزيع الدرجات على المواد من محافظة لأخرى، إلا أنه في العادة يتم توزيع الدرجات على المواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية بشكل متساوي، بينما تحتسب درجات المواد الأخرى مثل اللغة الإنجليزية والتربيةالفنية والتربية الدينية والحاسب الآلي والتربية الرياضية على نحو منفصل، ويتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بعد انتهاء عمليات التصحيح واعتمادها من المحافظة، ويمكن للطلاب الاطلاع عليها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بكل محافظة.

اللغة العربية 80 درجة.

اللغة الإنجليزية 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

العلوم 40 درجة.

المجموع الكلي 280 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الإسكندرية

من المتوقع أن يتم الإعلان عن درجات تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة الإسكندرية بعد ظهور نتائج الطلاب في الترم الثاني داخل المحافظة. وسيتم احتساب نسبة النجاح واعتماد درجات التنسيق مع مراعاة عدد المدارس الموزعة على جميع الإدارات التعليمية، ونسبة استيعاب الطلاب داخل هذه المدارس.

ويذكر أنه في يونيو من العام الماضي، قام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بإعتماد تنسيق الثانوية العامة 2022 في محافظة الإسكندرية بحد أدنى 225 درجة لكافة مدارس الثانوي العام، وجاء تنسيق المرحلة الثانية بمجموع 215 درجة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة الإسكندرية بنفس النطاق الزمني الذي تم الإعلان فيه العام الماضي.

ويتم تحديد درجات التنسيق بناءً على العدد الإجمالي للطلاب الذين تقدموا للتنسيق، وعدد المدارس الموجودة في المحافظة، ونسبة استيعاب الطلاب داخل هذه المدارس. وتتم إدارة عملية التنسيق بواسطة الإدارة المركزية للتنسيق بوزارة التعليم العالي، حيث يتم الإعلان عن نتائج التنسيق عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، ويتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم والمدارس التي تم تحديد تخصصاتهم فيها.

وبشكل عام، يتم تحديد درجات التنسيق بناءً على المجموع الكلي للطالب في الثانوية العامة، ويتم تحديد حد أدنى للمجموع الكلي الذي يجب أن يحصل عليه الطالب ليتم قبوله في تخصص معين، ويختلف هذا الحد الأدنى بين التخصصات المختلفة وبين المحافظات، حيث يتم تحديده بناءً على احتياجات كل محافظة وتخصصاتها.

ويعتبر تنسيق الثانوية العامة إجراء هام وحيوي للطلاب، حيث يساعدهم على الالتحاق بالتخصصات التي يرغبون فيها، وفي المدارس التي يفضلونها، وبذلك يحددون مسارهم الأكاديمي والمهني المستقبلي، ولذلك، ينصح الطلاب بمتابعة الأخبار والإعلانات الرسمية عن تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة الإسكندرية، والالتزام بالمواعيد الرسمية للاستعلام والتقديم على المدارس والتخصصات التي يرغبون فيها، والتأكد من تحقيق الحد الأدنى للمجموع الكلي لكل تخصص.