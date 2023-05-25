رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر ، يبقى يوم واحد فقط على ختام امتحانات الصف الثالث الإعدادي في عروس البحر الأبيض المتوسط، ويتجه الأنظار الآن إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية، والذي يتم البحث عنه برقم الجلوس والاسم، حيث سيتم الإعلان عن النتيجة بعد اعتمادها من قبل اللواء محمد الشريف، بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح وتجميع الدرجات وإعداد النتيجة.

وبعد ذلك، سيكون بإمكان الطلاب الاطلاع على نتائجهم ومعرفة مدى نجاحهم في الامتحانات التي أجريت، وسيكون هذا الإعلان عن النتيجة نقطة تحول مهمة في مسار حياة الطلاب، حيث سيتمكنون من التخطيط لمرحلة الثانوية والمستقبل الأكاديمي الذي يرغبون فيه، وستكون هذه اللحظة مليئة بالتوتر والانتظار للطلاب وأولياء الأمور، حيث يأمل الجميع في تحقيق نتائج جيدة والنجاح في الامتحانات بأفضل الدرجات الممكنة، ويتمنى الجميع التوفيق والنجاح للجميع، وأن يكون المستقبل مليئا بالإنجازات والتحقيقات العلمية والأكاديمية المتميزة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن الدكتور عربي أبو زيد وكيل الوزارة قد أصدر تعليماته الرسمية للجان النظام والمراقبة بضرورة الالتزام بالدقة التامة في تقدير الدرجات قبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023، خلال عمليات التصحيح. وقد شدد الدكتور عربي أبو زيد على أهمية مراجعة الأوراق الامتحانية وعمليات رصد الدرجات بكل دقة وتأني، وذلك لضمان الحصول على نتائج دقيقة وموثوقة تعكس مستوى الطلاب بشكل صحيح، ويأتي هذا في إطار الحرص الكامل على توفير بيئة امتحانية عادلة وموثوقة، وتحقيق العدالة في تقييم أداء الطلاب في الامتحانات.

ويتعهد الوكيل الكريم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، والتأكد من أن نتائج الامتحانات تعكس الجهود والمهارات والمعرفة التي اكتسبها الطلاب خلال فترة الدراسة، مع الحفاظ على الضمانات اللازمة للوقاية من أي أخطاء أو تقصير في عمليات التصحيح، وسيستمر العمل على هذا الصعيد حتى تتم إعلان النتيجة النهائية للشهادة الإعدادية محافظةالإسكندرية 2023، والتي ستكون نقطة تحول مهمة في حياة الطلاب ومسارهم الأكاديمي المستقبلي.

نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

ينتظر أكثر من 103 ألف طالب وطالبة في الإسكندرية بفارغ الصبر نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك بعد أدائهم للامتحانات التي تم تنظيمها بمشاركة 13648 ملاحظًا، و1475 مراقبًا، و1208 معاونًا، أمام 378 لجنة امتحانية تم توزيعها على الإدارات التعليمية التسع في المحافظة. وتتميز الإسكندرية بتوزيع لجان الامتحانات بشكل متوازن، حيث تم تخصيص 60 لجنة في إدارة المنتزه الأول، و40 في المنتزه الثاني، و79 في إدارة شرق الإسكندرية، و41 في وسط المدينة، و25 في غربها، و10 لجان في الجمرك، و43 في العجمي، و33 في العامرية، و39 في إدارة برج العرب، وقد بلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل 756 شخصًا.

وتأتي هذه الإحصائية من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والتي تؤكد على العدد الكبير من الطلاب والطالبات الذين يترقبون إعلان النتيجة بفارغ الصبر، والذين يبحثون عنها بالاسم ورقم الجلوس، وذلك في إطار حرص الجميع على متابعة تفاصيل ونتائج الامتحانات الرسمية، ويتمنى الجميع التوفيق والنجاح للجميع، وأن تكون النتائج تعكس المستوى العلمي والأكاديمي للطلاب بشكل صحيح، مما يساعدهم في اتخاذ القرارات المستقبلية المناسبة لمسارهم الأكاديمي المستقبلي، ويعتبر إعلان النتيجة النهائية للشهادة الإعدادية في الإسكندرية هو اللحظة المهمة التي ينتظرها الجميع بشغف، حيث ستحدد هذه النتيجة مدى نجاح الطلاب والطالبات في اجتياز الامتحانات، وستمنحهم فرصة الاختيار الأفضل للتعليم العالي في المستقبل، ويأمل الجميع في تحقيق نتائج مميزة ونجاح مشرف للطلاب والطالبات، وتحقيق أميناتهم وأهدافهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية.