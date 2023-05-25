مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، بث مباشر لأحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره تشيلسي في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الأسبوع 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 

مشاهدة مباراة مان يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي بث مباشر

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة بعد خوض 36 مباراة، حيث نجح في تحقيق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 9 مباريات. 

ويسعى الفريق إلى الفوز في المباراة الحالية للحفاظ على فرصته في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا المقبلة، حيث يتطلع الفريق إلى المنافسة بقوة في هذه البطولة.

ويخوض فريق تشيلسي المباراة الحالية بالتركيز على تحسين ترتيبه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة بعد خوض 36 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 10 مباريات، وخسر في 15 مباراة.

 ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز في المباراة الحالية لإنهاء الموسم بشكل قوي وتحقيق تحسن في ترتيبه العام في الدوري الإنجليزي، وتعويض جماهير النادي عن الأداء المخيب للآمال في الموسم الحالي. 

وتعد هذه المباراة فرصة هامة للفريق اللندني لإظهار جانبه الأفضل وتحقيق الانتصار والنقاط الثلاث.

تشكيل مان يونايتد المتوقع ضد تشيلسي

 يتوقع أن يخوض مانشستر يونايتد مباراة اليوم ضد تشيلسي بتشكيل مكون من: 
حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.
 
خط الدفاع: آيرون وان بيساكا – فيكتور ليندولف – رافاييل فاران – لوك شاو.
 
خط الوسط: كاسيميرو – كريستيان إريكسن – برونو فيرنانديز.
 
خط الهجوم: أنتوني – جادون سانشو – أنتوني مارسيال.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد مان يونايتد   

يتوقع أن يخوض تشيلسي مباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.
 
خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – تياجو سيلفا – لويس هال – تشالوباه.
 
خط الوسط: إنزو فرنانديز – روبين لوفتس تشيك – كونور جالاغير – ويسلي فوفانا.
 
خط الهجوم: رحيم سترلينج – كاي هافيرتز.

موعد مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، مساء اليوم الخميس 25 مايو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي | اضغط هنــــا

 

ملعب مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

القنوات الناقلة لمباراة مان يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي عبر قنوات: - 

beIN Sports 1 HD Premium

Setanta Sports 1 Eurasia HD

Sky Sports Main Event UK

Diema Sport 2 HD

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 1 English

Arena Sport 3 HD Croatia

Eleven Sports 1 HD portugal

Sky Sport Football Italia

Spiler 1 TV

Sky Sports Premier League UK

beIN Sports Connect

SuperSport Premier League

Setanta Sports Ukraine HD

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

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