يلا شوت | بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

يلا شوت | بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي، ستشهد مدينة مانشستر الليلة مباراة كروية كبرى على ملعب أولد ترافورد، حيث يلتقي فريقا مانشستر يونايتد وتشيلسي في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز. سيكون هذا اللقاء ذو أهمية كبيرة لعشاق الفريقين، حيث يحتاج مانشستر يونايتد إلى نقطة واحدة فقط لضمان مقعده في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، في حين يسعى فريق تشيلسي لتحسين ترتيبه في الدوري وتعويض جماهيره عن موسم غير مرضٍ.

وسيشهد هذا اللقاء تنافسًا قويًا بين الفريقين، حيث يعمل كل منهما على تحقيق الفوز وتحقيق النقاط الثلاث في هذا اللقاء المهم، وسيكون الملعب مسرحًا للعروض الرائعة من اللاعبين، وسيكون عشاق الشياطين الحمر والبلوز في الموعد لمتابعة هذه المواجهة النارية على الهواء مباشرةً، ويترقب الجميع هذا اللقاء بفارغ الصبر، حيث يتطلعون إلى مشاهدة مباراة كروية مثيرة وممتعة بين الفريقين، وسيكون هذا اللقاء فرصة لنجوم كرة القدم لإثبات قدراتهم ومواهبهم وتقديم الأفضل من أداءهم.

تمكن فريق مانشستر يونايتد من استغلال نتائج مباريات السبت الماضي للاقتراب أكثر من تحقيق إحدى المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. حيث تعادل فريق ليفربول مع أستون فيلا 1-1، مما جعل فريق مانشستر يونايتد يحصل على فرصتين جديدتين للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الأولى تأتي في مباراته المرتقبة أمام تشيلسي، والثانية تأتي في مباراته ضد جاره فولهام.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد للاستفادة من تلك النتائج الإيجابية لتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وستكون مباراة الفريق أمام تشيلسي فرصة كبيرة للفوز وتحسين ترتيبه في الدوري الإنجليزي، حيث يسعى الفريق إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث للحفاظ على فرصته في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وبعد ذلك، سيواجه فريق مانشستر يونايتد جاره فولهام في ما يمثل فرصة أخرى لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث.

وسيعمل الفريق بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير على الاستفادة من تلك الفرص وتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة، وبذل أقصى جهوده لتحقيق الأهداف المنشودة، وتعد مباراة الفريق أمام تشيلسي مباراة حاسمة، حيث يتعين على الفريق تحقيق الفوز والتفوق على منافسه المباشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. وبتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة، يمكن لمانشستر يونايتد تحقيق أهدافه في الموسم الحالي والمنافسة بقوة على الألقاب في المواسم القادمة.

يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لا توجد شكوك حول قدرة معظم لاعبي الفريق على المشاركة في المباراة، باستثناء ثلاثي اللاعبين المصابين ليساندرو مارتينيز، دوني فان دي بيك، ومارسيل سابيتزر. ويواصل الفريق الاستعداد للمباراة بكل قوة وحماس، ويعمل المدرب أولي جونار سولشاير على تجهيز اللاعبين للمواجهة الهامة.

ومن المتوقع غياب ماركوس راشفورد عن المباراة، حيث أنه غاب عن مباراة وولفرهامبتون بسبب الإصابة، ثم غاب عن مباراة بورنموث الماضية بسبب الإعياء، ومع ذلك، لا يزال الأمر غير مؤكد بشأن مدى جاهزيته للمشاركة في مباراة تشيلسي. وسيكون غياب راشفورد خسارة كبيرة لفريق مانشستر يونايتد، حيث يعد لاعبًا أساسيًا في تشكيلة الفريق ويتميز بسرعته ومهاراته الفردية.

فريق تشيلسي يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويواجه الفريق اللندني بعض المشاكل الخاصة بالغيابات، حيث يغيب بينوا بادياشيلي لمدة تصل إلى أربعة أشهر بسبب إصابة قوية في الفخذ، ويوجد شك حول مشاركة نجولو كانتي وماسون ماونت وماتيو كوفاسيتش. كما سيغيب بن تشيلويل وريس جيمس ومارك كوكوريا، فيما عاد كاليدو كوليبالي للمشاركة في المباراة بعد غياب دام لستة أسابيع.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي | اضغط هنــــا

على الجانب الآخر، يواصل فريق مانشستر يونايتد الاستعداد للمواجهة بعد الفوز في مباراتين على وولفرهامبتون وبورنموث، ويحتاج الآن إلى نقطة واحدة فقط للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا وتحقيق أحد المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تعادل ليفربول مع أستون فيلا 1-1.

وستكون المباراة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد مباراة صعبة ومثيرة بين فريقين يسعيان لتحقيق الانتصار والحصول على المركز الأفضل في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. وعلى الرغم من غيابات تشيلسيالهامة، إلا أن الفريق يملك لاعبين مميزين ومخضرمين مثل تياغو سيلفا وكاي هافيرتز ونجولو كانتي وتيمو فيرنر الذين يمكنهم تحقيق الفوز للفريق، ومن الجدير بالذكر أن تشيلسي يسعى لتحسين ترتيبه في الدوري الإنجليزي، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لذلك سيعمل الفريق بقيادة مدربه فرانك لامبارد على تجهيز اللاعبين بشكل جيد للمباراة.

من جهته، يأمل فريق مانشستر يونايتد في استغلال غيابات تشيلسي لتحقيق الفوز والنقاطالثلاث في هذه المباراة الهامة. ويعمل المدرب أولي جونار سولشاير على تجهيز اللاعبين بشكل جيد للمباراة، والاستفادة من العزم الإيجابي الذي تحصل عليه الفريق بعد الانتصارات الأخيرة، ويملك الفريق العديد من اللاعبين المميزين في الهجوم مثل برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد وماسون جرينوود وإدينسون كافاني، الذين يمكنهم تسجيل الأهداف وصناعتها في أي لحظة. وستكون المباراة فرصة للفريق لإثبات جاهزيته وتقديم الأفضل من أداءه، وتحقيق الفوز والنقاط الثلاث في سبيل تحقيق الهدف المنشود.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي | اضغط هنــــا

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة ضد تشيلسي

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: لوك شاو، فيكتور ليندلوف، رافائيل فاران، وان بيساكا.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، كريستيان إريكسن، كاسيميرو.

الهجوم: جادون سانشو، أنتوني مارسيال، أنتوني.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: تشالوباه، تياجو سيلفا، بادياشيلي، تشيلويل.

خط الوسط: كانتي، إنزو فيرنانديز، جالاجير.

الهجوم: مودريك، هافرتز، مادويكي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في بث مباشر على شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة حقوق نقل مباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلقو مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدور الإنجليزي

يستطيع متابعوا البريميرليج مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في بث مباشر على شبكة قنوات بي إن سبورت بتعليق حفيظ دراجي.

