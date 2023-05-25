مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي | يلا شوت

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي | يلا شوت، ستكون المباراة التي تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة مصيرية بالنسبة للفريقين. يسعى فريق مانشستر يونايتد في هذه المباراة لحسم مقعده في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، والحفاظ على المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليغ من المتربص ليفربول في المركز الخامس الذي ينتظر سقوط اليونايتد اليوم لرفع آماله في التأهل لدوري الأبطال للموسم المقبل.

بينما يحاول فريق تشيلسي تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تحسين مركزه الكارثي لهذا الموسم وإرضاء جماهيره بالفوز. ومن المتوقع أن يشهد التشكيل المتوقع للفريقين مشاركة العديد من النجوم اللامعة في كرة القدم، مثل برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد وماسون جرينوود وإدينسون كافاني من جانب مانشستر يونايتد، بينما يعول تشيلسي على لاعبين مثل تياغو سيلفا وكاي هافيرتز ونجولو كانتي وتيمو فيرنر لتحقيق الفوز.

سيتم بث المباراة على موقعنا في نفس الصفحة أسفل المقالة، وسيكون هذا اللقاء فرصة لكل فريق لإثبات جاهزيته وتقديم الأفضل من أدائه، وتحقيق الفوز والنقاط الثلاث. ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوترة، وستحظى بمتابعة كبيرة من عشاق كرة القدم حول العالم.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم| الموعد والتشكيل المتوقع

تُقام المباراة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في ملعب "أولد ترافورد" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي. ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 69 نقطة في الموسم الحالي، حيث استطاع الفوز في 21 مباراة وتعادل في 6 وخسر 9 مباريات من أصل 36 مباراة خاضها.

ومن جانبه، يحتل فريق تشيلسي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة في الموسم الحالي، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 15 مباراة من أصل 36 مباراة خاضها. وتعد هذه المباراة فرصة لفريق تشيلسي لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والارتقاء إلى المراكز الأعلى.

وسيسعى فريق مانشستر يونايتد في هذه المباراة إلى استمرار نتائجه الجيدة والحفاظ على مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتأكيد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل. ومن المتوقع أن يستخدم المدرب أولي جونار سولشاير تشكيلة قوية تضم العديد من النجوميني البارزين في صفوف الفريق، مثل برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد وماسون جرينوود وإدينسون كافاني.

ومن جانبه، يسعى فريق تشيلسي لتحقيق الفوز في هذه المباراة وتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وإرضاء جماهيره بنتائج إيجابية. ويعول المدرب توماس توخيل على نجوم الفريق مثل تياغو سيلفا وكاي هافيرتز ونجولو كانتي وتيمو فيرنر لتحقيق هذا الهدف.

وبما أن هذه المباراة مؤجلة من الجولة ال 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فستكون فرصة لكل فريق للمنافسة بقوة وتحقيق النتيجة المرجوة. ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتشويق والإثارة، وستشهد متابعة كبيرة من محبي كرة القدم حول العالم. ونحن على استعداد لبث المباراة على موقعنا في نفس الصفحة أسفل المقالة، لتتمكن جميع عشاق الكرة الذين يتابعونا من مشاهدة المباراة والاستمتاع بها.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي | اضغط هنــــا

التشكيل المتوقع | مانشستر يونايتد ضد تشيلسي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أيرون وان بيساكا – فيكتور ليندولف – رفائيل فاران – لوك شو.

خط الوسط: كاسيميرو – كريستيان إريكسن – برونو فرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني – جادون سانشو – أنتوني مارسيال

التشكيل المتوقع تشيلسي ضد مانشستر يونايتد:

حارس المرمى: كيبا أريزابالاغا.

خط الدفاع: أزبيليكويتا – تياجو سيلفا – لويس هول – شالوبة.

خط الوسط: إنزو فرنانديز – روبن تشيك – كونور غالاغر – ويسلي فوفانا.

خط الهجوم: سترلينج – كاي هافرتز