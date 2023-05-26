أسعار الذهب تقلص من خسائرها الأسبوعية خلال تعاملات اليوم الجمعة

قلصت أسعار الذهب من خسائرها الأسبوعية خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث ارتفعت مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين، لكنها تتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي إذ يقيّم المتداولون التقدم في مفاوضات سقف الديون الأميركية ويترقبون تحرك السياسة النقدية التالي لمجلس الفدرالي الأميركي.



وبحلول الساعة 03:11 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1945.39 دولار للأونصةد، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 22 مارس آذار عند 1936.59 دولار. وزادت

العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1945.90 دولار.



هذا وتراجع المعدن الأصفر بـ 1.6% منذ بداية الأسبوع، وانخفض الدولار 0.1% خلال اليوم، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته منذ 17 مارس آذار. كما اقتربت عوائد سندات الخزانة القياسية من مستويات مرتفعة شوهدت في مارس آذار.



وبدا أمس الخميس أن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يقتربان من التوصل إلى اتفاق على خفض الإنفاق ورفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، بينما لم يتبق أمامهما سوى القليل من الوقت لتجنيب البلاد خطر التخلف عن السداد.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.83 دولار، وزاد البلاتين 0.4% إلى 1024.63 دولار، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1420.40 دولار.