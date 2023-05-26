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الليرة التركية تصل إلى مستوى متدن قياسي

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى متدن قياسي تجاوز الـ 20 ليرة مقابل الدولار قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم الأحد والتي ستقرر ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيمدد حكمه إلى عقد ثالث.

هذا وتراجعت الليرة التركية إلى مستويات 20.1 دولار لليرة في ختام تداولات الخميس 26 مايو قبل أن تعوض جزءً من خسائرها وترتفع قليلًا إلى 19.9 ليرة للدولار.

 

وتراجعت الأسهم والسندات السيادية التركية المقومة بالدولار، في حين ارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على الديون التركية منذ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 14 مايو أيار.

وتقدم أردوغان بشكل كبير على منافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى، ولكنه لم يتمكن من الفوز بأكثر من 50% من الأصوات التي كان يحتاجها لتجنب جولة الإعادة.

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