ختام البريميرليج 2022-2023.. مواعيد مباريات الجولة النهائية والأخيرة في الدوري الإنجليزي

يقدم لكم موقع " الفجر الرياضي " جدول مواعيد مباريات الجولة النهائية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2022/2023، والتي تنطلق بمواجهة آرسنال ضد وولفرهامبتون.

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي

آرسنال ضد وولفرهامبتون

مساء الأحد 28 مايو 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

أستون فيلا ضد برايتون

مساء الأحد 28 مايو 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

برينتفورد ضد مانشستر سيتي

مساء الأحد 28 مايو 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشيلسي ضد نيوكاسيل يونايتد

مساء الأحد 28 مايو 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

كريستال بالاس ضد نوتينجهام فورست

مساء الأحد 28 مايو 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

مانشستر يونايتد ضد فولهام

مساء الأحد 28 مايو 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

ساوثهامبتون ضد ليفربول

مساء الأحد 28 مايو 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

ليدز يونايتد ضد توتنهام

مساء الأحد 28 مايو 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي 89 نقطة.

2-آرسنال 81 نقطة.

3- نيوكاسل يونايتد 70 نقطة.

4- مانشستر يونايتد 69 نقطة.

5- ليفربول 66 نقطة.

6- برايتون 62 نقطة.

7- أستون فيلا 58 نقطة.

8- توتنهام 57 نقطة.

9- برينتفورد 56 نقطة.

10- فولهام 52 نقطة.

11- كريستال بالاس 44 نقطة.

12- تشيلسي 43 نقطة.

13- ولفرهامتون 41 نقطة.

14- وست هام يونايتد 40 نقطة.

15- بورنموث 39 نقطة.

16- نوتينجهام فورست 37 نقطة.

17- إيفرتون 33 نقطة.

18- ليستر سيتي 31 نقطة.

19- ليدز يونايتد 31 نقطة.

20- ساوثهامتون 24 نقطة.

تُنقل مباريات الدوري الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري والوحيد لاذاعة مباريات البريميرليج.

التردد الأول beIN SPORTS يفتح على النايل سات

التردد: 12064.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد الثاني beIN SPORTS يفتح على النايل سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

التردد الثالث beIN SPORTS يفتح على النايل سات

التردد: 12264.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.