الأهلي ضد الوداد المغربي.. موعد مباراة Al Ahly SC vs Wydad في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضد الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2022-2023 والقنوات الناقلة للمباراة.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية موعد مباراة المارد الأحمر ضد الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونجح لاعبي القلعة الحمراء في التأهل إلى الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة الكبير التونسي فريق الترجي، في الدور نصف النهائي للبطولة بنتيجة أربعة أهداف نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فيما نجح الوداد المغربي في التأهل إلى الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة فريق صن داونز الجنوب إفريقي في الدور نصف النهائي للبطولة.

موعد مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره الوداد المغربي يوم 11 من شهر يونيو المقبل، على ستاد مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

فيما يستضيف المارد الأحمر، نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي، مساء يوم الأحد الموافق 4 من شهر يونيو المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا

وتعتبر شبكة قنوات BEIN SPORT القطرية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعبر مختلف الأقمار الصناعية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

التردد (ميجا هرتز) 12604

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات

تردد BeIN SPORTS HD على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2.

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

تردد قناة بين سبورت اكسترا- bein sport extra

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports

تردد قناة بين سبورت اكسترا 2- bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3.