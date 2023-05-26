إينوك ترد على المقال الذي نشرته "الفجر" بشأن استحواذ المجموعة على حصة بشركة وطنية

أصدرت مجموعة إينوك الاقتصادية الإماراتية، بيانا للرد على تقرير نشره موقع “الفجر”، بشأن اهتمام إينوك للاستحواذ على حصة في شركة وطنية المصرية، وقد نشر في بوابة الفجر تحت عنوان عاجل|حسم بيع شركتي وطنية وصافي يقترب.. من سيكون المستثمرين الجدد؟

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وجاء في البيان رد المتحدث باسم مجموعة إينوك، حيث قال: "يمكننا في الوقت الحالي التأكيد بأن مجموعة إينوك لم تبد أي اهتمام أو تقدم عرضًا للاستحواذ على حصة في الشركة المملوكة للحكومة المصرية. كما تؤكد المجموعة أنها ستتواصل مباشرة مع الأطراف المعنية حيال أي تطورات ذات صلة بهذا الخصوص".

يذكر أن “الفجر” كان قد نشر السبت الماضي تقريرا أكدت فيه مصادر مطلعة للموقع، اقتراب بيع شركتي وطنية وصافي المصريتين، مع اإسراع الحكومة في تنفيذ برنامجها للطروحات الحكومية بالبورصة قبل نهاية يونيو الجاري لتحقيق إيرادات بقيمة 2 مليار دولار.

