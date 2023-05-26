محمد أكرم دياب يكتب: تروس التطوير الامني

دائما يخلق الفرص الجديدة، التي تجني ثمار للنجاح، يكون باب للأمل في مستقبل أفضل وسبيل جديد نحو تنفيذ حكمة الله في الكون لسبل التعاون بين أدوار الخلق، "التطوير" هو كلمة السر في هذه المعادلة، الذي يكون أساس الفرض الرحمة والانسانية وهذا قد ينطبق على تحركات وزارة الداخلية خلال الفترة الاخيرة نحو التطور والنمو في قطاعات مختلفة، تجتمع أهدافها النهائية في خدمة الإنسانية بتجربة فريدة.

كانت انطلاقة التطوير من كلمة ومتابعات مستمرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لملفات حرص ان يتم تنفيذها بشكل كامل وسليم كي تحقق مرجوها، الملفات التي من شأنها إعلاء قيم حقوق الإنسان بجانب التقدم، الذي سيكون نواة لريادة بدأت بوادرها في الظهور، بخطوات ثابتة في سبيل تحقيق الريادة الأمنية المصرية الملف الذي سينافس في عدد من دول الشرق الأوسط وينتقل إلى دول أخرى حول العالم حسبما أشار اليه متحدثي مؤتمر التشغيل التجريبي لمركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر والذي يعد النجاح الثاني لتجربة الرئيس في تطوير المنظومة الأمنية بعد مركز اصلاح وادي النطرون.

تطوير المنظومة الأمنية بالتأكيد لم يختص بقطاع السجون سابقا أو الحماية المجتمعية حاليا وحسب، لكنه استهدف البداية دائما والدراسة والعلم أولا وأخيرا، البداية من اكاديمية الشرطة التي حرص السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على تطويرها بشكل كبير من خلال التركيز على العملية التعليمية ومواكبة أحدث سبل التعليم في العالم بل وحرصت على ان يكون لها التميز في اول تعليم امني مميز يعتمد على الذكاء الاصطناعي وقيادة التغيير.

الدراسة والعلم بالتأكيد لا تقتصر فقط على طلاب الاكاديمية ولكن تشمل العاملين أيضا لتحقيق تجربة جديد تثير العديد من الدول لنقلها، فمثلا القطاع الطبي داخل مراكز التأهيل تأسس ليكون اكبر من مجرد علاج في السجون فشمل عيادات وغرف عمليات وكشف للصحة النفسية، لكن الوزارة لم تكتفي بهذا الحد فسعت لتطوير المنظومة الطبية من خلال عدد من الدورات التدريبية التي تساهم في تطويرهم للقضاء على فيروس سي، تفاصيل تلك المعلومات تلخص في عدد من الفقرات ترصد رحلة التطوير في ثلاثة احداث علمية خلال اسبوعين بالوزارة.

فخلال الأسبوع الماضي نظمت وزارة الداخلية المؤتمر العلمى الأول لكلية الدراسات العليا بعنوان (نحو تعليم أمنى متميز)، وذلك بمركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بأكاديمية الشرطة.. وكانت ابرز محاور المؤتمر حول (التعليم الأمنى - جودة التعليم فى العصر الرقمى - والذكاء الإصطناعى وإستشراف المستقبل فى التعليم العالى الأمنى، والتعليم القائم على الجدارات لإستشراف المستقبل الأمنى، وقيادة التغيير وعلاقته بضمان جودة التعليم الأمنى).

كما كانت هناك جهود دولية للوزارة تمثلت في المشاركة فى ورشة العمل التدريبية التى نظمها المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان حضرها عدد من ممثلى وزارات الداخلية العربية (12 دولة) بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب واستعرض خلال اللقاء التجربة المميزة لوزارة الداخلية المصرية فى التواصل المجتمعى مع المواطنين والمبادرات المجتمعية والإنسانية.

من جانب الأطقم الطبية في الأماكن الصعبة، واصل قطاع الحماية المجتمعية تنظيم دورات تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل وذلك فى مجال تقديم خدمات المشورة الطبية وإجراء الفحص بصورة طوعية وسرية لفيروس نقص المناعة البشرى، حيث شارك فى الدورة عدد 19 مُتدرب من الضباط والأفراد والمدنيين العاملين بقطاع الحماية المجتمعية.

نهاية شبه رسامين إيطاليا في العصور الوسطى التطوير بالتروس والعجلات والتي انطلق منها مسمى " عجلة التطوير"، الذي يعني أن خطوتك الاولى به ان اتت بإيمان وارادة حقيقية ستؤدي إلى حركة التروس وتقدم العجلة في طريق تكون نهايته تحقيق الهدف، ان كان الهدف يخدم ارادته فستجد دائما هدايا الله خلال الطريق تصادفك دائما في تيسير رحلتك.