شروط الحصول علي طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

وزارةالخارجية السعودية
وزارةالخارجية السعودية

ننشر لكم شروط الحصول علي طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية، بجانب خطوات الاستعلام عن زيارة عائلية 1444 عبر موقع وزارة الخارجية السعودية.

وتقدم بوابة الفجر الالكترونية في السطور التالية أبرز التفاصيل والمعلومات حول طريقة الاستعلام عن زيارة عائلية 2023 برقم الجواز والشروط الواجب توافرها خلال تقديم الطلب.

خطوات الاستعلام عن زيارة عائلية 1444 عبر موقع وزارة الخارجية السعودية

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة التأشيرة الالكترونية هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

قم بالضغط على ايقونة الاستعلام عن الطلب، الموجود في الصفحة الرسمية.

اختر جملة البحث عن طلب لوزارة الخارجية.

تظهر امامك مجموعة من الخانات الفارغة ملاء البيانات المطلوبة بصورة صحيحة، مثل رقم

جوزارة السفر ورمز التحقق، والاسم ورقم الهاتف.

قم بإدخال رقم الطلب بصورة صحيحة في الخانة الخاصة به.

إدخال رقم السجل، ومن ثم إدخال رمز التحقق.

قم بالضغط علي كلمة استعلام من أجل الحصول علي طلب زيارة عائلية.

شروط الحصول علي طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية 

توفر إقامة سارية لمن يقدم الطلب.

أن يكون المتقدم للطلب بحوزته جواز سفر ساري لفترة طويلة ممتدة حتى الستة أشهر.

يشترط أن تكون كافة المعلومات المطلوبة من وزارة الخارجية مكتوبة باللغة العربية.

يجب ان يكون طلب الزيارة العائلية للاقارب من الدرجة الأولى فقط.

لا يجوز تقديم طلب الزيارة العائلية في مواسم الحج والعمرة.

دفع رسوم الزيارة العائلية كاملة.

لا بد وأن تكون مدة الإقامة ثلاثة أشهر أو أكثر.

تقديم شهادات ميلاد الأبناء وعقد الزواج.

يجب الا يزيد عمر الابناء عن 18 عاما.

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