ads

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية دون كفيل دون ابشر

منوعات
بوابة الفجر

ننشر لكم في السطور التالية خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية دون كفيل دون ابشر، بجانب طريقة وخطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية دون كفيل.

ويبحث الناس داخل المملكة العربية السعودية عبر محركات البحث جوجل، على خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية دون كفيل دون ابشر

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية دون كفيل عبر أبشر

وتوفر الفجر في السطور التالية أبرز التفاصيل والمعلومات حول طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة في المملكة العربية السعودية دون كفيل، وإليكم عبر منصات "أبشر"، والتي تقدم العديد من الخدمات الالكترونية.

تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني الخاص بك عبر منصة أبشر الإلكترونية.

تسجيل الدخول وكتابة البريد الإلكتروني والرقم السري.

الضغط على ايقونة الاستعلامات الإلكترونية

اختر الجوازات.

يظهر أمامك خانتين قم بكتابه رقم الإقامة بطريقة صحيحة في الخانة الأولى.

قم بكتابه الرقم المرئي الذي يظهر أمامك.

اضغط على كلمة عرض وستظهر أمامك كافة البيانات الخاصة رقم الإقامة وتاريخ الانتهاء.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية دون كفيل دون ابشر

يمكنك الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة في المملكة العربية السعودية دون كفيل دون أبشر عن طريق بعض الخطوات التالية:

الدخول علي موقع وزارة العمل.

اضغط علي الخدمات الإلكترونية.

اضغط علي خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

قم بإدخال رقم الجواز والرمز المرئي الذي يظهر أمامك على الشاشة.

ستظهر أمامك كافة البيانات الخاصة بالمقيم.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني عبر "الفجر".. رابط مباشر ثالثة إعدادي "امتحانات مصر" حسب الاسم natiga الصف الثالث الإعدادي بـ رقم الجلوس لينك أونلاين

نتيجة إعدادية الدقهلية الترم الثاني.. رابط مباشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بـ الاسم أو رقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني.. إعدادية الإسماعيلية 2023 رابط مباشر لطلاب الصف الثالث الإعدادي

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

عاجل.. الأهلي يتلقى الموافقة الأمنية بعدد الجماهير أمام الوداد وسط محاولات للزيادة

عاجل - اختفاء العملة الخضراء.. ماذا يحدث في السوق السوداء بعد قرارات البنك المركزي؟.. كواليس سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

بسبب 40 مليون يورو.. مانشستر سيتي يترك الجوكر ينتقل إلى برشلونة

ارتباك بالسوق السوداء| سعر الدولار اليوم الخميس 25-5-2023 مقابل الجنيه في مصر