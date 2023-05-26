رابط الاستعلام عن بطاقة التموين عن طريق الموبايل بالرقم القومي عبر بوابة مصر الرقمية

يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن رابط يمكنهم من الاستعلام عن بطاقة التموين باستخدام الاسم بسهولة ويسر، وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير هذه الخدمة بشكل فعال لجميع المواطنين في جميع محافظات البلاد.

ويمكن للمواطنين الآن الاستعلام عن بطاقة التموين عبر الإنترنت من خلال بوابة مصر الرقمية الإلكترونية، والتي تتيح لهم الاستفادة من الخدمة بكل سهولة ويسر، فقط عن طريق إدخال الاسم والرقم القومي في المربعات المخصصة في الصفحة الرئيسية للموقع الوزارة.

وتأتي هذه الخدمة في إطار جهود الحكومة المصرية لتسهيل إجراءات التموين للمواطنين، وتوفير أساليب حديثة وسهلة للتحقق من بطاقة التموين، وبالتالي تسهيل وصول الدعم الغذائي للمحتاجين في المجتمع.

وتؤكد الوزارة على أهمية هذه الخدمة للمواطنين، وتدعوهم إلى الاستفادة منها بشكل فعال، والتحقق من بطاقات التموين الخاصة بهم بانتظام، والتأكد من صحة البيانات المدخلة.

وتؤكد الوزارة على أنها مستمرة في تحديث وتطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل الوصول إلى الخدمات التي يحتاجها المواطنين بكل سهولة ويسر، وتحقيق الشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات المتعلقة بالتموين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات. وتدعو الوزارة جميع المواطنين إلى التواصل معها في حالة وجود أي مشاكل أو استفسارات، وتؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمواطنين في تحقيق التنمية والازدهار في مصر.

الاستعلام عن بطاقة التموين

يمكن للمواطن الاستعلام عن بطاقة التموين من الفرع نفسه بسهولة كالتالي:

إذا كنت ترغب في التحقق من بطاقة التموين الخاصة بك، يمكنك زيارة الفرع المحلي لجهاز توزيع الطعام التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية في منطقتك. يمكنك العثور على قائمة بفروع الجهاز من خلال الاتصال بالرقم المجاني 16128 أو من خلال زيارة موقعهم الرسمي على الإنترنت.

عند الذهاب إلى الفرع، تأكد من إحضار الوثائق المطلوبة للتحقق من هويتك، مثل بطاقة الرقم القومي (البطاقة الشخصية) وشهادة الميلاد. قد يُطلب منك ملء نموذج طلب استعلام بطاقة التموين، وتحتاج إلى تقديم المعلومات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، والعنوان.

يمكن أن يُطلب منك أيضًا إثبات دخلك وحجم أسرتك لتحديد مدى استحقاقك للحصول على الدعم الغذائي. يجب عليك إعطاء المعلومات بصدق ودقة لتضمن حصولك على الدعم الغذائي الذي تستحقه.

عند الانتهاء من تقديم الطلب، سيتم تحديد مدى استحقاقك للحصول على الدعم الغذائي وسيتم إصدار بطاقة التموين الخاصة بك في حال تأكد استحقاقك للدعم. وفي حال عدم استحقاقك، سيتم إبلاغك بذلك وتقديم التوجيهات اللازمة للحصول على الدعم الغذائي في المستقبل.

يجب أن تعلم أن الجهاز يعمل بجهود حثيثة لتسهيل إجراءات التموين للمواطنين، وتوفير أساليب حديثة وسهلة للتحقق من بطاقة التموين، وبالتالي تسهيل وصول الدعم الغذائي للمحتاجين في المجتمع. وتؤكد الوزارة على أهمية هذه الخدمة للمواطنين، وتدعوهم إلى الاستفادة منها بشكل فعال، والتحقق من بطاقات التموين الخاصة بهم بانتظام.

رابط الاستعلام عن بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

يُعد الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم من بين الخدمات التموينية الشائعة جدًا عبر بوابة مصر الرقمية. ويهتم أصحاب البطاقات التموينية بمعرفة عدد الأفراد المسجلين بأسمائهم على البطاقة، حيث يتم تحديد حصتهم من السلع المخصصة للبطاقة بناء على ذلك.

وفيما يلي الخطوات اللازمة للاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم: