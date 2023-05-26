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الآن .. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2023 الترم الثاني عبر بوابة الفجر

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2023 الترم الثاني عبر بوابة الفجر

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

يتطلع العديد من الطلاب والطالبات إلى معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023 بمحافظة البحيرة، حيث من المتوقع ظهور النتيجة في الشهر المقبل  ، وقد أكدت الوزارة أنها مستمرة في عملية التصحيح والتدقيق الدقيق للدرجات، وعند الانتهاء من هذه العملية، سيتم الإعلان عن النتيجة فورًا لجميع الطلاب والطالبات. وفيما يلي، سنقدم لكم الرابط الإلكتروني الخاص بالنتيجة حال ظهورها، والذي يمكنكم الاطلاع عليه للحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر:

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2023 الترم الثاني

قدم نحو 120 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة، للفصل الدراسي الثاني والترم الثاني للعام الدراسي 2022-2023، وتم توزيعهم على نظام الانتظام والمنازل. بدأت الامتحانات في السادس عشر من مايو 2023 واستمرت حتى العشرين من نفس الشهر. ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الامتحانات لهذه المحافظة في الأسبوع الأول من شهر يونيو، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات لجميع الطلاب والطالبات.

استعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

يمكن أن تعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي، بمحافظة البحيرة، بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • أولًا: زيارة موقع الاستعلام عن النتيجة.
  • ثانيًا: اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية.
  • ثالثًا: كتابة رقم الجلوس.
  • في النهاية، الضغط على زر “عرض النتيجة”.
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