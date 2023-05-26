إصابة 4 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين على قرية قرب رام الله 

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الجمعة، أن 4 فلسطينيين أصيبوا، إثر اندلاع مواجهات عنيفة بين المستوطنين إسرائيليين، وأهالي قرية المغير قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة من مستوطني مستوطنة "عادي عاد"، اعتدوا على مزارعين فلسطينيين، في منطقة "السدر" بين بلدة ترمسعيا وقرية المغير شرقي رام الله، واعتدى عليهم المستوطنون بالضرب وإطلاق الرصاص الحي، وأحرقوا 5 مركبات للمزارعين، إضافة  لحقول زراعية وبساتين.

وهرعت قوة عسكرية إسرائيلية إلى المنطقة لحماية المستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان والجنود، أسفرت عن إصابة 4 مواطنين بالرصاص الحي، نقلوا إثرها إلى المستشفى.

وتشهد مزارع الفلسطينيين القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، ازدادت في الأونة الأخيرة، إثر دعم الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية للمستوطنين.

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