مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري، يستعد نادي الأهلي لمواجهة منافسه نادي طلائع الجيش في مباراة هامة ضمن جولة الأسبوع 22 من بطولة الدوري المصري، حيث يلتقي الفريقان على أرض ملعب الكلية الحربية، تقام المباراة مساء اليوم الجمعة الموافق 26 مايو، ومن المتوقع أن تشهد أحداثًا مثيرة ومشوقة بين الفريقين.

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة تحدي جديد في بطولة الدوري المصري، حيث يلتقي مساء اليوم مع فريق طلائع الجيش في إحدى المحطات الهامة في رحلة التتويج باللقب الغائب عن قلعة الجزيرة منذ مواسمين، وفي التقرير التالي، سنستعرض أهم المعلومات الخاصة بمباراة الليلة، التي من المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين.

موعد وملعب مباراة الأهلي وطلائع الجيش

يلتقي الأهلي مع الطلائع في الثامنة من مساء اليوم،الجمعة، بإستاد الكلية الحربية في لقاء مؤجل من الجولة الـ22 لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري قبل لقاء الليلة

يدخل فريق الأهلي مباراته الليلة وهو يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة، حيث حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات، ولم يذق طعم الهزيمة حتى الآن، بتسجيل لاعبيه 42 هدفًا واستقبال 7 أهداف فقط.

أما فريق طلائع الجيش، فيحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول المسابقة برصيد 26 نقطة من 27 مباراة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 لقاءً، وخسر مثلهم، وتمكن لاعبوه من تسجيل 27 هدفًا، وتلقت شباكه37 هدفًا، ويتوقع أن تكون المباراة مثيرة بين الفريقين، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز والاحتفاظ بصدارة الجدول، فيما يحاول طلائع الجيش تحقيق الفوز وتحسين موقفه في جدول الترتيب.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والطلائع

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة الأهلى والطلائع فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش| اضغط هنــــا

س: من هو حكم مباراة الليلة؟

ج: لجنة الحكام بإتحاد الكرة أسندت مباراة الليلة، لطاقم تحكيم يضم، كلًا من:حكم ساحة: محمود البنا.حكم مساعد 1: أحمد صلاح.حكم مساعد 2: وائل شعبان.حكم رابع: عاطف حسين.حكم الفار: طارق مجدي.حكم الفار المساعد: مصطفى عطية.