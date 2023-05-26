بمشاركة أمريكية.. المغرب تستعد لمناورات "الأسد الأفريقي 2023"

تشهد المغرب انطلاق مناورات "الأسد الأفريقي 2023"، خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تعد من أهم وأضخم المناورات العسكرية في المنطقة، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وعدد الدول الغربية.

ويوم الخميس، نشرت وسائل إعلام مغربية مقاطع مصورة لوصول آليات الجيش الأمريكي إلى منطقة أغادير المغربية، للمشاركة في هذه المناورات.

ووفق وسائل إعلام محلية، ستجري المناورات بين الجيشين المغربي والأمريكي بعدة مناطق من المملكة وهي المحبس، طانطان، أغادير، تيفنت، تيزنيت، بن جرير، القنيطرة، خلال الفترة من 2 إلى 16 يونيو المقبل.

ويشارك في النسخة 19 من هذا الحدث المتعدد الجنسيات، نحو 6 آلاف جندي من 20 بلدًا أفريقيًا ودوليًا، بما فيها المغرب والولايات المتحدة، بالإضافة إلى 27 بلدًا مراقبًا".

وكانت القوات المسلحة الملكية المغربية أعلنت في أبريل الماضي، انعقاد الاجتماع التخطيطي النهائي لتمرين "الأسد الأفريقي 2023".

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة المغربية إنه خلال ذلك الاجتماع، "انكب ممثلو القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة للولايات المتحدة، على وضع اللمسات الأخيرة على طرق تنفيذ مختلف الأنشطة المرتقبة في إطار الدورة 19 من تمرين الأسد الأفريقي".

وأشار البيان إلى أن هذه العمليات المشتركة والمناورات، تهدف بشكل أساسي إلى تطوير قابلية التشغيل البيني، وتعزيز قدرات التدخل في إطار متعدد الجنسيات.