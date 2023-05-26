مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة Al Ahly بث مباشر دون تقطيع

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة Al Ahly بث مباشر دون تقطيع، يستعد الجهاز الفني لنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة طلائع الجيش الجمعة على ستاد الكلية الحربية، حيث ينهي المارد الأحمر استعداداته بأداء المران الأخير على ملعبه، ثم يعلن قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة، التي سيتم إقامتها في معسكر مغلق الليلة.

فاز الأهلي على فريق إنبي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز، سجل لاعبو الأهلي هدفي الفوز، الأول من تسديدة محمد شريف، والثاني من تسديدة أحمد عبد القادر، فيما لم يتمكن فريق إنبي من تسجيل أي هدف خلال المباراة.

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قرر المدرب كارلوس كيروش استخدام سياسة التدوير بين لاعبيه في مباريات الدوري المقبلة ضد الطلائع وسيراميكا، تمهيدًا لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يرغب المدرب كارلوس كيروش في إعطاء فرصة لكل اللاعبين لتجهيزهم بشكل فني وبدني، استعدادًا للمرحلة الحاسمة من البطولات التي يشارك فيها الفريق، وذلك بتطبيق سياسة التدوير في مباريات الدوري المقبلة ضد الطلائع وسيراميكا، كما يهدف كولر إلى منح الفرصة للعناصر الأساسية للاستراحة والابتعاد عن الإجهاد بعد خوض ثلاث مباريات في غضون 14 يومًا فقط.

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ويغيب محمد الشناوى حارس مرمى الاهلى عن مباراة الطلائع بسبب الإيقاف ثلاثة مباريات بعد الطرد في مباراة سموحة كما يعانى من الإصابة في عضلة السمانة.

موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش

ويستعد الاهلى لمواجهة لمواجهة الطلائع فى الثامنة مساء غدًا الجمعة على ستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش| اضغط هنــــا

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والطلائع

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.