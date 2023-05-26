بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري.. يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري.. يلا شوت، يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي اختبارًا قويًا في بطولة الدوري المصري، حيث يلتقي مع فريق طلائع الجيش في الجولة المؤجلة رقم 22 على ملعب الكلية الحربية، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، يسعى الأهلي لمواصلة سلسلة الانتصارات المحلية بهدف تأمين الصدارة في الدوري والمضي قدمًا في رحلته لاستعادة البطولة التي غابت عنه في الموسمين الأخيرين، بينما يسعى فريق طلائع الجيش للفوز أو خطف نقطة على الأقل في محاولة للهروب من مصير الهبوط إلى دوري القسم الثاني.

معلومات عن مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الليلة

يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي في مباراته الليلة، محتلًا صدارة جدول الدوري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة. حقق الفريق الأحمر الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات، ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن، سجّل لاعبو الأهلي 42 هدفًا واستقبلوا 7 أهداف فقط.

بالمقابل، يحتل فريق طلائع الجيش المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول المسابقة، برصيد 26 نقطة جمعها من 27 مباراة. حقق الفريق العسكري الفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر مثلها، وسجّل لاعبوه 27 هدفًا واستقبلوا 37 هدفًا.

يسعى المدرب السويسري مارسيل كولر إلى تحفيز لاعبي الأهلي لمواصلة سلسلة الانتصارات المحلية، التي تضمنها الفوز الأخير على إنبي بثنائية نظيفة في المباراة السابقة، تحدث المدرب السويسري مع اللاعبين عن ضرورة اللعب بجدية منذ بداية اللقاء وعدم التهاون أمام فريق طلائع الجيش، الذي يحتل مركزًا متأخرًا في جدول الدوري. وأكد كولر للاعبيه أن كرة القدم لا تعرف إلا من يجتهد في الملعب، بعيدًا عن الأسماء وترتيب الفرق في جدول الدوري.

بالتالي، يبدو أن الأهلي سيدخل المباراة بمعنويات عالية، في حين سيحاول طلائع الجيش البحث عن الفوز أو على الأقل خطف نقطة واحدة بهدف الابتعاد عن مصير الهبوط إلى دوري القسم الثاني.

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الليلة

يعول المدرب السويسري مارسيل كولر على خبرة لاعبيه في مباراة الليلة، بعدما نجح في تقوية دكة البدلاء وجعلها تتساوى في القوة والخطورة مع التشكيل الأساسي للفريق. وتتمثل أوراق كولر الرابحة في مباراة الليلة في كل من محمد شريف وديانج ومروان عطية وحسين الشحات وياسر إبراهيم ومحمود متولي وعمرو السولية.

وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق طلائع الجيش بقيادة مدربه عماد النحاس للهروب من شبح الهبوط من خلال تحقيق الفوز على الأهلي الليلة. وحرص الجهاز الفني للفريق العسكري على تصحيح الأخطاء التي ظهرت لدى لاعبيه في مباراتهم الأخيرة أمام المقاولون العرب في الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي، بهدف تجنب تكرارها في مواجهة الأهلي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش| اضغط هنــــا

يستعيد فريق طلائع الجيش جهود نجمه كريم طارق في مباراة الليلة، بعدما تعافى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية التي أبعدته عن مباراتي الفريق أمام فاركو والمقاولون العرب في الدوري. كما يستعيد الفريق جهود مهاجمه النيجيري بول جوليوس، الذي غاب عن مباراة المقاولون العرب بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة الفريق أمام فاركو والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وبهذا، يبدو أن المباراة ستكون قوية ومتكافئة بين الفريقين، حيث سيحاول الأهلي الحفاظ على صدارة جدول الدوري وتأمين المركز الأول، فيما سيسعى فريق طلائع الجيش لتحقيق الفوز وتجنب الهبوط إلى دوري القسم الثاني.