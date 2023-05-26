مشاهدة مباراة الأهلى اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot، يستعرض الفجر الرياضي في تقريره التفاصيل الخاصة بمباراة الأهلي القادمة ضد طلائع الجيش التي تثير حماس الملايين من جماهير النادي. يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري حاليًا، ويسعى الفريق للحفاظ على المركز الأول، بينما يحاول طلائع الجيش تحقيق الفوز والابتعاد عن شبح الهبوط إلى الدوري الثاني.

ومن المتوقع أن تكون المباراة قوية ومتكافئة بين الفريقين، حيث يعول المدرب السويسري مارسيل كولر على خبرة لاعبيه لتحقيق الفوز في المباراة، فيما يسعى مدرب فريق طلائع الجيش عماد النحاس لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراته الأخيرة وتحقيق الفوز.

ويشكل اللاعبون الذين يستند عليهم كولر في المباراة، مثل محمد شريف وديانج ومروان عطية وحسين الشحات وياسر إبراهيم ومحمود متولي وعمرو السولية، أوراق رابحة للفريق الأحمر في المباراة الهامة.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود نجمه كريم طارق في المباراة، بعدما تعافى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما يستعيد الفريق جهود مهاجمه النيجيري بول جوليوس، الذي غاب عن المباراة السابقة بسبب الإيقاف.

ويترقب الجمهور المصري وعشاق الأهلي حول العالم هذه المباراة المثيرة، التي ستقام في استاد القاهرة الدولي، ويأمل الأهلي في الحفاظ على نغمة الانتصارات وتأمين المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما يحاول طلائع الجيش الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على الابتعاد عن منطقة الخطر.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري العام

يلتقي الأهلي ضد طلائع الجيش الجمعة 26 مايو 2023 في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري العام، وذلك عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

ملعب مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري العام

يستضيف ملعب استاد الكلية الحربية مباراة الأهلي القادمة ضد طلائع الجيش والمؤجلة بينهما من الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري العام والمقرر لها عند الساعة الثامنة مساء الجمعة 26 مايو 2023

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في جدول الدوري

يتربع النادي الأهلي على صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 56 نقطة، جمعها من خوض 22 مباراة، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، حصل عليها من خوض 27 مباراة في المسابقة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش| اضغط هنــــا

هداف الأهلي وطلائع الجيش قبل مباراتهما في الدوري

يتصدر مهاجم النادي الأهلي، محمد شريف، ترتيب هدافي فريقه في بطولة الدوري العام هذا الموسم برصيد 9 أهداف، فيما يتصدر مهاجم فريق طلائع الجيش، كريم طارق، ترتيب هدافي فريقه في الدوري هذا الموسم برصيد 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري

ستنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش المؤجلة بينهما من الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري العام، والمقرر لها الجمعة 26 مايو عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.