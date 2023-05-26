بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.. (يلا شوت)

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.. (يلا شوت)، يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الوداد المغربي في ثاني مبارياته المحلية بالدوري الممتاز، بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022/2023، ويترقب جمهور القلعة الحمراء العريض في مصر والعالم العربي هذه المواجهة المرتقبة التي ستقام يومي 4 و11 يونيو الجاري، على أمل تحقيق اللقب الإفريقي.

وفي المباراة الأخيرة ضمن منافسات الدوري المصري 2022/2023، نجح الأهلي في تحقيق الفوز على فريق إنبي بهدفين دون رد، ليزيد الأحمر من تفوقه في الصدارة على منافسيه، ولا سيما فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويقدم موقع الفجر الرياضي، آخر أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية في مختلف البطولات، لهذا سوف نستعرض لكم فيما يلي، موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم في الدوري المصري 2022/2023، والقنوات الناقلة لهذه المواجهة المنتظرة، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع أن يبدأ به الفريقين.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري 2022/2023

يتجه فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز 2022/2023، وستقام المباراة مساء اليوم الجمعة الموافق 26 مايو الجاري، على أرضية ملعب الكلية الحربية.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويحتل فريق الأهلي المركز الأول في ترتيب الدوري المصري 2022/2023 برصيد 56 نقطة، فيما يتذيل فريق طلائع الجيش الترتيب بالمركز السابع عشر برصيد 26 نقطة، ويعدّ من المرشحين للهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم القادم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري 2022/2023

تقوم شبكة قنوات أون تايم سبورت بنقل مباريات الدوري الممتاز 2022/2023 عبر الشاشات الأرضية والفضائية، وتم الإعلان عن تخصيص قناة أون تايم سبورت 1 لبث مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري الممتاز اليوم، وتتاح مشاهدة المباراة من خلال هذا التردد.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش| اضغط هنــــا

تشكيل الأهلي ضد طلائع الجيش

يعتبر تشكيل الأهلي التالي، هو الأقرب أن يختاره السويسري مارسيل كولر، من أجل بدء مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري 2022/2023:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - محمود متولي - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - حمدي فتحي.

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف - أحمد عبد القادر.

تشكيل طلائع الجيش ضد الأهلي

ينتظر أن يأتي تشكيل طلائع الجيش، لمباراة الأهلي اليوم في الدوري الممتاز، كالتشكيل التالي: