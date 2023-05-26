بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت: مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت: مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم يلا شوت ، تقام اليوم الجمعة، مباراة مؤجلة من الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على طلائع الجيش على استاد الكلية الحربية.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الثامنة مساء، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الأهلي ضد طلائع الجيش

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، لمواصلة سلسلة الانتصارات في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك عندما يواجه طلائع الجيش اليوم، بهدف تأمين الصدارة، وقد خاض الأهلي 22 مباراة في الدوري هذا الموسم، فاز في 17 مباراة وتعادل في 5، دون أن يتذوق طعم الخسارة.

ومن المتوقع أن يحرس مصطفى شوبير مرمى الأهلي في مباراة اليوم، نظرًا لإصابة الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء. وعلى الجانب الآخر، يطمح فريق طلائع الجيش في تحقيق مفاجأة بالفوز على الأهلي، وذلك لتحقيق دفعة قوية في المنافسة على البقاء في الدوري الموسم المقبل.

يذكر أن الأهلي قد تفوق على طلائع الجيش في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف. ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، وذلك بعد مرور 22 جولة من المسابقة، متقدمًا بنقطة وحيدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني. في المقابل، يحتل طلائع الجيش المركز الـ17 وقبل الأخير في الترتيب برصيد 26 نقطة.

أعلن المدير الفني لنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، عن قائمة غيابات الفريق الأحمر استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز، والتي تم تأجيلها لتقام غدًا الجمعة.

ويستعد الفريق الأهلاوي لمواجهة طلائع الجيش في الجولة المؤجلة من الجولة الثانية والعشرين، والتي ستقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد الكلية الحربية.

الأهلي يتفوق على إنبي بثنائية

وتغلب الأهلي على إنبي بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري، يوم الثلاثاء الماضي، سجلهما محمد شريف وأحمد حمدي عبد القادر.

غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش

وقرر كولر استبعاد كل من علي معلول وحمدي فتحي ومروان عطية وبيرسي تاو ومحمد هاني، من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، بهدف إراحتهم، بعد مشاركتهم في مباراة إنبي الماضية.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش| اضغط هنــــا

كما استبعد المدير الفني السويسري، اللاعب رأفت خليل، العائد منذ أيام قليلة إلى التدريبات، بعد إصابة تعرض لها مؤخرا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش| اضغط هنــــا

غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش لا تقتصر فقط على اللاعبين الأساسيين للراحة، وإنما هناك بعض الغيابات بسبب الإصابة، وفي مقدمتهم: الحارس الأول محمد الشناوي، بالإضافة إلى أكرم توفيق وكريم فؤاد.

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش

في إطار استعداداته لمباراته المقبلة في بطولة الدوري الممتاز، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة.

وقد عقد كولر محاضرة فنية بالفيديو للاعبين لمدة نصف ساعة قبل بدء الفقرات التدريبية، حيث حرص على الاجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني للحديث عن مواجهة الغد أمام طلائع الجيش، ومناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال في الفريق، مرانًا بدنيًّا قويًّا للاعبين في بداية الفقرات التدريبية، واستمر المران لمدة نصف ساعة.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال، تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس في الفريق.

واستمر الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد في تدريبات التأهيلية، فيما شاركا في جلسة في الجيم وجانبًا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب.

واختُتِمت فقرات المران الجماعي بجانبٍ من التدريبات الفنية والتكتيكية، حيث شارك اللاعبون في تقسيمة قوية، وذلك بعد الاجتماع مع المدير الفني والجهاز الفني للفريق لمناقشة أمور تتعلق بالمباراة المقبلة.