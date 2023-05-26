بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري.. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري.. يلا شوت، ستقام اليوم الجمعة الموافق 26 مايو 2023، مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023.

وسيستضيف استاد الكلية الحربية المباراة، ومن المقرر أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيتمكن عشاق كرة القدم من مشاهدة المباراة عن طريق بث مباشر على العديد من القنوات الرياضية المحلية، بالإضافة إلى بعض المنصات الرقمية التي ستقوم بنقل المباراة عبر الإنترنت.

ويأمل فريق الأهلي في تحقيق الفوز في هذه المباراة للحفاظ على فارق النقاط مع المتصدرين في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما يسعى فريق طلائع الجيش للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة التي يعتبرونها صعبة بالنظر إلى قوة الفريق المنافس.

بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت موريتانيا، 6 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 7 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، 9 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر

وتنقل مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الجولة ال22 القادمة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023، عبر قناة ON Time Sports 1.

وسيتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023، المعلق الرياضي الكبير أيمن الكاشف.

أعلن المدير الفني للأهلي، المدرب السويسري مارسيل كولر، عن قائمة الفريق المختارة لخوض مباراته ضد طلائع الجيش غدًا الجمعة، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويستعد الأهلي، المتصدر الحالي للدوري، لهذه المباراة المهمة التي تعد من المؤجلات للجولة الثانية والعشرين، والتي ستقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الكلية الحربية.

وتضم قائمة الأهلي لهذه المباراة العديد من نجوم الفريق، بما في ذلك الحارس مصطفى شوبير والمهاجم مروان محسن والمدافعين ياسر إبراهيم وبدر بانون ورامي ربيعة. ويأمل الفريق في تحقيق الفوز في هذه المباراة للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، والتغلب على طلائع الجيش الذي يعد فريقًا قويًا وصعب المنال.

قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش

قائمة الأهلي التي استقر عليها كولر، وشهدت مفاجآت عديدة، بغياب علي لطفي وعدد من نجوم الفريق الأساسيين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش| اضغط هنــــا

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش على النحو التالي:

حازم جمال- مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر ابراهيم - محمد أشرف - كريم الدبيس - اليو ديانج - عمرو السولية - أحمد قندوسي - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - محمد مجدي افشة - محمد فخري - احمد نبيل كوكا - برونو سافيو - محمد شريف - محمود كهربا.

وجاءت قائمة المستبعدين في الأهلي من لقاء طلائع الجيش:

محمد الشناوي - علي لطفي - حمزه علاء - حمدي فتحي - علي معلول - مروان عطية - بيرسي تاو - رأفت خليل - حسين الشحات - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمد الضاوي كريستو - شادي حسين - أيمن أشرف.

وكان الأهلي تفوق على إنبي بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري، يوم الثلاثاء الماضي، سجلهما محمد شريف وأحمد حمدي عبد القادر.

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش

من جانبه، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة طلائع الجيش غدًا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش| اضغط هنــــا

كما عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو للاعبين استمرت لمدة نصف الساعة، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

حرص المدير الفني على الاجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني للحديث عن مواجهة الغد أمام طلائع الجيش، والحديث في بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا قويًّا للاعبين في بداية فقرات التدريب، استمر لمدة نصف الساعة.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واصل الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد لاعبا الفريق التدريبات التأهيلية، وخاضا جلسة في الجيم وجانبًا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بجانب من التدريبات الفنية والتكتيكية، وتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.