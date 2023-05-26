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بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش تويتر .. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش تويتر.. الآن مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش تويتر.. الآن مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم يلا شوت ، ويأمل فريق طلائع الجيش في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، لتجنب شبح الهبوط، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، ولم ينجح في الفوز سوى في 5 مباريات فقط، وخسر 11 مباراة.

بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش تويتر.. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم يلا شوت ، سيتمكن عشاق كرة القدم من مشاهدة بث مباشر لمباراة فريق الأهلي وفريق طلائع الجيش اليوم، في الجولة الـ 22 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتستضيف ملعب الكلية الحربية هذه المباراة الحاسمة والنارية، حيث يتوقع أن يقدم الفريقان عرضًا قويًا وشرسًا للفوز والإبقاء على آمالهما في المنافسة على اللقب.

وسينطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة مسا ءً بتوقيت القاهرة، وسيتم نقله على العديد من القنوات الرياضية المحلية، بالإضافة إلى بعض المنصوص الرقمية التي ستقوم بنقل المباراة عبر الإنترنت، لكي يتمكن الجميع من متابعة هذه المواجهة المهمة.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر  

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، أي التاسعة بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة طلائع الجيش ضد الأهلي على الهواء عبر قناة أون تايم سبورت (1) بأداء صوتي للمعلق أيمن الكاشف.

تمكن فريق الأهلي من الفوز بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعته بفريق إنبي في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 56 نقطة على صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة فقط عن الوصيف بيراميدز الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

يدخل الأهلي المباريات القادمة بمعنويات مرتفعة وبثقة كبيرة في قدرته على تحقيق الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري المصري، حيث يسعى الفريق لتعزيز رصيده من النقاط والتحليق بثقة نحو الصدارة في سباق اللقب.

بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش  

من جهة أخرى، تعادل فريق طلائع الجيش مع المقاولون العرب دون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 29، ليبقى الفريق في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة، ويحتاج لتحقيق الانتصارات في المباريات القادمة للخروج من المنطقة الحمراء وتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري.

ويتطلع فريق طلائع الجيش إلى تحسين أدائه وتحقيق الانتصارات في المباريات القادمة، وذلك من أجل الهروب من المنطقة الحمراء وتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وسيحاول الفريق العودة إلى الطريق الصحيح وتحقيق نتائج إيجابية في المواجهات المقبلة، حيث يعول على أشلائه الفتاكة وموهبته الكبيرة في محاولة الفوز وخطف النقاط الكاملة والابتعاد عن مركز الهبوط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش| اضغط هنــــا

ويتوقع أن تكون المواجهة بين الأهلي وطلائع الجيش قوية ومثيرة، حيث يسعى الأهلي إلى الفوز وتعزيز موقفه في صدارة جدول الترتيب، فيما يحاول طلائع الجيش العودة إلى مسار الانتصارات وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة الحاسمة. وسيكون اللقاء مثيرًا وشيق، وستشهد مدرجات استاد الكلية الحربية حضورًا كبيرًا من الجماهير الحمراء وجماهير طلائع الجيش، لمساندة فرقهم ومشاهدة مباراة مثيرة في إطار الدوري المصري الممتاز.

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