مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم 25-5-2023 يلا شوت في الدوري المصري

الآن مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم 25-5-2023 يلا شوت في الدوري المصري ، فريق طلائع الجيش سيسعى لتقديم عرض قوي ومنافسة شرسة، وربما يحاول الدفاع عن مرماه والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة للحصول على فرص التسجيل. ومن المهم أيضًا الحضور الجماهيري في هذه المباراة، حيث سيكون له أثر كبير على اللاعبين ويساهم في إضفاء جو من المتعة والإثارة على المباراة. وستنقل المباراة على العديد من القنوات الرياضية المحلية والمنصات الرقمية، ويترقب عشاق كرة القدم في مصر والعالم أجمع هذه المواجهة المثيرة.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بث مباشر اليوم الجمعة El Geish Vs Al Ahly يلا لايف في اطار مباريات مؤجلة من الجولة الثانية والعشرون من منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا العام 2022/2023، ومن المفترض ان يتقابل فريق الأهلي مع نظيرة فريق طلائع الجيش علي أرضية ملعب الطرف الأول نادي طلائع الجيش وهو استاد الكلية الحربية الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل تعويض نقاطة الفائتة والوصول إلى مركز متقدم في الدوري المصري للموسم الجاري، وسوف تبدأ اليوم مباراة طلائع الجيش والأهلي علي قناة ON Time Sport 1 مع المعلق أيمن الكاشف في تمام الساعه الثامنة مساءاٌ بتوقيت القاهره والمملكة العربية السعوديه علي يلا شوت.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم

فريق طلائع الجيش هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مباريات الدوري المصري الممتاز أمام نظيرة نادي الأهلي، نادي طلائع الجيش قادم من تعادل اخير لة في اخر مبارياتة في اطار الجولة الاخيرة من منافسات الدوري المصري وذلك عندما التقي مع نظيرة فريق المقاولون العرب يوم الأثنين الماضية وانتهت المباراة بتعادل الفريقين سلبيًا دون أهداف، وحاليا هو صاحب المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري وذلك برصيد ست وعشرون نقاط جمعهم بعد ان خاض سبعة وعشرون مباريات واستطاع تحقيق الانتصار في خمس مباريات وتعادلة في احدي عشر مباريات وخسر أيضًا احدي عشر مبارايات قبل لقاء اليوم، واليوم يدخل طلائع الجيش هذا اللقاء وهو يبحث عن اكتساب الثلاث نقاط أمام النادي الأهلي لتحقيق الأنتصار السادس له واثبات نفسة امام النادي الاهلي متصدر الدوري ومحاولة تحسين مركزة.

مباراة طلائع الجيش والأهلي اليوم

وعلي النظير الاخر فريق الأهلي هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم في اطار الجولة السادسة والعشرون من الدوري المصري أمام الطرف الأول نظيرة نادي طلائع الجيش، الأهلي حاليا هو صاحب المركز الأول ومتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ست وخمسون من النقاط وذلك لتحقيق الانتصار في سبعة عشر مباريات وتعادلة في خمس مباريات ولم يخسر اي مباريات قبل لقاء اليوم، وفي اخر مباراه لعبها نادي الأهلي كانت مع نظيرة فريق إنبي يوم الثلاثاء الماضي في اطار الجولة الماضية من الدوري المصري وانتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، الأهلي يدخل لقاء اليوم وهو في كامل استعدادة للقاء نادي طلائع الجيش في مباريات الجولة الثانية والعشرون من منافسات الدوري المصري واكتساب الثلاث نقاط للحفاظ علي صدارتة وتعزيزها.

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