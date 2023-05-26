بالخطوات .. طريقة استعادة كلمة المرور المفقودة بحساب المواطن

ويمكن استعادة كلمة المرور في حساب المواطن بخطوات سهلة وبسيطة، حيث قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن خمس خطوات فقط لاسترجاع كلمة المرور على الموقع الرسمي للبرنامج. ويمكن العثور على هذه الخطوات والمعلومات اللازمة لاستعادة كلمة المرور في حساب المواطن من خلال محرك البحث "جوجل".

ويتيح حساب المواطن للمواطنين السعوديين الحصول على المساعدة في مواجهة الأعباء المالية التي تواجههم وتعزيز دخلهم وتحسين مستوياتهم المعيشية، ويعد برنامجًا مهمًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وبالإضافة إلى إمكانية استرداد كلمة المرور، يمكن للمواطنين السعوديين استخدام حساب المواطن لتلقي المساعدات المالية المقدمة من الحكومة، والتي تشمل تعويضات ودعمًا ماليًا للأسر المنتجة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها الكثير من الخدمات المهمة، وتتوفر هذه الخدمات عبر موقع حساب المواطن الرسمي، ويمكن الوصول إليها بسهولة من خلال الإنترنت.

ويعد حساب المواطن برنامجًا هامًا ومفيدًا لجميع المواطنين السعوديين، حيث يقدم البرنامج بروح التضامن والتعاون بين المواطنين والحكومة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

إستعادة كلمة المرور حساب المواطن

يُمكنكم إستعادة كلمة المرور المفقودة الخاصة بكم في برنامج حساب المواطن من خلال إتباع عدة خطوات إلكترونية نوضحها لكم بالتفصيل كالتالي:

أولًا عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمى لبرنامج حساب المواطن .

. ثانيًا قم بالضغط على مربع “نسيت كلمة المرور”.

ثالثًا قم بتسجيل بيانات المستخدم من “رقم الهوية -تاريخ الميلاد – تاريخ انتهاء الهوية”.

رابعًا انتظر وصول رسالة نصية على جوالك تحمل كلمة مرور مؤقتة.

خامسًا قم بتسجيل رقم هويتك وكلمة المرور المؤقتة ثم استبدل كلمة المرور بأخرى.

تغيير كلمة المرور بوابة حساب المواطن

يُمكنكم أيضًا تغيير كلمة المرور على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من خلال إتباع كافة الخطوات التالية:

أولًا قم بالنقر على رابط إستعادة كلمة المرور في البرنامج .

. ثانيًا قم بالذهاب إلى صفحة بيانات المستفيد.

ثالثًا قم بالنقر على كلمة تغيير كلمة المرور.

وهكذا تكون قد قم بتغيير كلمة مرورك إلكترونيًا

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