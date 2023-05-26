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كم مبلغ الدعم السكني للمطلقات 2023 في السعودية ؟ وشروط الحصول عليه من وزارة الإسكان

كم مبلغ الدعم السكني للمطلقات 2023 في السعودية ؟ وشروط الحصول عليه من وزارة الإسكان

السعودية
بوابة الفجر

يبحث العديد من السيدات المطلقات في المملكة العربية السعودية عن مبلغ الدعم السكني الذي تقدمه وزارة الإسكان لهن، وذلك بهدف تحسين ظروف المعيشة لديهن، ويقوم برنامج دعم الإسكان بتقديم تسهيلات كثيرة للسيدات المطلقات لتمكينهن من الحصول على وحدة سكنية مناسبة، وذلك بشرط استيفاء جميع الشروط المطلوبة.

وبالنسبة لقيمة الدعم السكني للمطلقات في عام 2023، فإنه لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه في وقت لاحق. ومن المهم أن تتم متابعة موقع وزارة الإسكان الرسمي وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة أحدث المستجدات والإعلانات المتعلقة بالدعم السكني للمطلقات.

ويجب الإشارة إلى أنه للحصول على الدعم السكني، يجب على السيدات المطلقات استيفاء الشروط المحددة من قبل وزارة الإسكان، والتي تشمل عددًا من الشروط المتعلقة بالدخل والأسرة والسكن الحالي وغيرها. ويمكن للسيدات المطلقات الاطلاع على الشروط المحددة وتقديم طلب الحصول على الدعم السكني عن طريق موقع وزارة الإسكان الرسمي أوعبر تطبيق سكني. وبعد تقديم الطلب، سيتم دراسته وفقًا للشروط المحددة وإجراء المقابلات اللازمة، وفي حال الموافقة على الطلب، سيتم صرف الدعم السكني للسيدة المطلقة.

كم مبلغ الدعم السكني للمطلقات 2023 في السعودية ؟

تعمل وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية على تقديم دعم سكني للمطلقات بنسبة 100% بقيمة تصل إلى 500،000 ريال سعودي، وذلك بشرط تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة واستيفاء جميع الشروط التي حددتها الوزارة للمواطنين. يأتي هذا الدعم السكني للمطلقات في إطار سعي الوزارة إلى توفير السكن المناسب لجميع المواطنين في المملكة، وخاصةً الفئات الأكثر احتياجًا مثل المطلقات.

شروط الحصول على الدعم السكني للمطلقات 2023

حددت وزارة الإسكان السعودية مجموعة من الشروط حتى يتمكن المواطنون من الحصول على الدعم السكني، ويمكن تلخيص تلك الشروط على النحو التالي:

  • يجب أن تكون المرأة معيلة لطفل واحد على الأقل بشرط أن يكون عمره أقل من 25 عام.
  • يُشترط أن يكون قد مر عامين منذ إتمام الطلاق.
  • ألا يكون لديها مسكن مسجل لفترة عام قبل قيامها بالتسجيل في الدعم السكني.
  • يجب ألا يكون لديها أي أصول أو ممتلكات أو عقارات.
  • الحصول على الجنسية السعودية.
  • يُشترط ألا يكون قد سبق لها الإستفادة من أحد برامج الدعم بالمملكة.
  • أن يكون لديها مصدر دخل ثابت.
  • الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية حتى يحق لها الحصول على قيمة الدعم.

التسجيل في الدعم السكني للمطلقات 2023

أتاحت وزارة الإسكان السعودية خدمة التسجيل في الدعم السكني للمطلقات 2023 إلكترونيًا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدّخول على موقع سكني.
  • القّيام بتسجيل البيانات المطلوبة، ثم النقر على كلمة تحقق.
  • الانتظار لحين استلام رمز التفعيل حتى تتمكن من تسجيله على الموقع.
  • الدّخول على الصفحة الرئيسية.
  • القّيام بتسجيل البيانات المطلوبة.
  • النّقر على الموافقة على الشروط.
  • الإجابة على الأسئلة الخاصة بعملية التسجيل.
  • عليك رفع المستندات المطلوبة.
  • النّقر على التسجيل.
  • الانتظار لحين استلام الرد من الجهات المختصة سواء بالقبول أو الرفض.
  • كما يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب عبر الموقع.
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